Российский рубль упал ниже очередной психологически важной отметки

Российский рубль на торгах в четверг, 20 августа, продолжил падение, согласно данным Московской биржи.

Доллар уже укрепился на 37 коп., до 66,97 рубля. Евро поднялся на 39 коп. - до 74,5 рубля.

Читайте такжеРоссия из-за зависимости от нефти близка к развалу своей экономической модели - СМИВ начале торгов курс доллара пробил очередную психологически важную отметку - поднялся на 45 коп., до 67,05 руб., а курс евро вырос на 58 коп., до 74,69 руб. Затем котировки снизились.

Российский рынок акций изменился разнонаправленно. Индекс ММВБ вырос на 0,58%, до 1683,52 пунткта.

Индекс РТС опустился на 0,53%, до 789,99 пункта.