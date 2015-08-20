В Казахстане валютная паника: закрылись пункты обмена и интернет-магазины

Большинство обменных пунктов в Алма-Ате закрыты, сообщает РБК со ссылкой на Tengrinews. Корреспонденту издания удалось найти в бывшей столице только один работающий обменник.

У этого пункта обмена валютой скопилось большое количество людей, однако вскоре он также закрылся, пишет издание. «Люди стояли в очереди, пытаясь обменять тенге. Однако долларов и евро не было, и алматинцы покупали рубли», — отмечает Tengrinews.

Валютные операции приостановили, в том числе, и коммерческие банки, некоторые банки закрыли сайты. Не работают также сайты магазинов техники, закрыты некоторые торговые дома.

Как уточняет Tengrinews, интернет-магазины закрылись на переоценку товаров в связи с корректировкой курса. Как рассказал изданию президент Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции Константин Горожанкин, ценники меняют более 1000 магазинов. «Девальвация этого года отличается от предыдущих тем, что никто не понимает, что будет с курсом, какой установится. Не думаю, что магазины не будут работать в течение недели, пока не установится курс. Они просто будут каждое утро менять ценники», — заявил он.

Жители Астаны также не могут купить американскую валюту. Некоторые обменники меняли курс прямо на глазах у посетителей, выставляя цену в 255 тенге/доллар. Некоторые обменные пункты в столице сразу после открытия закрылись на технический перерыв.

В одном их крупнейших городов Казахстана Актау, по сообщениям СМИ, не продают ни доллары, ни рубли, ни евро. Местное издание «Лада» ссылается на работников касс и обменников, которые рассказали, что обмен валюты якобы остановлен до получения дальнейших распоряжений от головных офисов банков.

Как пишет Tengrinews, курс продажи доллара в казахстанских коммерческих банках и обменных пунктах днем в четверг достигал 259 тенге (это более чем на 60 тенге больше курса продажи в среду).

Казахстан с четверга перешел к свободно плавающему обменному курсу. Средневзвешенный курс тенге в четверг на Казахстанской фондовой бирже (KASE) упал на 26%,достигнув значения 256 тенге/доллар.

По мнению премьер-министра Казахстана Карима Масимова, введение плавающего курса тенге позволит восполнить потери бюджета. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции. По его словам, худшие времена еще могут наступить, поэтому власти не будут задействовать дополнительные ресурсы из Национального фонда. «Относительно национального фонда мы считаем, что худшие времена еще могут наступить, поэтому дополнительных ресурсов из Нацфонда мы выбирать не будем. Национальный фонд нам еще пригодится», — цитирует его агентство «Новости-Казахстан».

Накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал адаптироваться к ценам на нефть на уровне $30-40 за баррель. В среду стоимость октябрьских фьючерсов нефти марки Brent на лондонской бирже ​ICE опускалась ниже $47 за баррель. Торги накануне закрылись на уровне $47,16 за баррель. По состоянию на утро четверга нефть торговалась на уровне $46,95.

​«Это шаг, направленный на подготовку к повышению ставки ФРС, — заявил Bloomberg Томми Онг, управляющий директор казначейства и рынков капитала DBS Bank Hong Kong Ltd. — В ожидании роста ключевой ставки в США некоторые страны с развивающейся экономикой предпочитают ослабить свою валюту, чтобы стимулировать экспорт и избежать массированных интервенций».

Ведущие валюты 20 развивающихся государств падают на протяжении восьми недель подряд. Индекс Bloomberg, отслеживающий курсы 20 наиболее активно торгуемых валют, с начала года упал на 10%. По данным агентства, китайский юань с 10 августа, перед тем как Народный банк Китая объявил о преобразованиях, обесценился к доллару на 2,9%. Уже после действий центробанка КНР снижение курса, по оценке Bank of America Merrill Lynch, составило 5%. Свою стоимость потеряли также южнокорейская вона (2,16% по оценке Bloomberg), сингапурский доллар (1,7%), тайваньский доллар (2,73%) и другие валюты.