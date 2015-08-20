Российский рубль достиг очередного дна - 75 за евро

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, пишет lenta.ru.

Официальный курс евро на 20 августа — 72,71 рубля, доллара — 65,72.

Российская национальная валюта слабеет вслед за обвалом цен на нефть. Баррель Brent на лондонской бирже ICE торгуется около отметки 46,61 доллара. В течение торгового дня 19 августа его стоимость достигала 49 долларов. Нефть начала резко дешеветь после публикации данных о запасах углеводородов в США. Их объем достиг 456,2 миллиона баррелей (плюс 2,6 миллиона бочек).

19 августа вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что в ближайшие три года баррель Brent с одинаковой вероятностью может ненадолго упасть до 30-35 долларов или же вырасти до 100 долларов. В целом, по мнению чиновника, североморская марка впишется в коридор 50-70 долларов.

По мнению главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, нефть вряд ли будет дешеветь и дальше.

Читайте такжеРоссия из-за зависимости от нефти близка к развалу своей экономической модели - СМИ

Ранее, 20 июля, эксперты Сбербанка сообщили, что в четвертом квартале 2015 года Россию может ожидать валютный шок, вызванный колебаниями в паре доллар-евро. Они также призвали не ждать восстановления нефтяных котировок до 65 долларов за баррель.