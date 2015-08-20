Греция получила первые миллиарды евро помощи и сразу начала отдавать долги

Греция перевела Европейскому центральному банку (ЕЦБ) €3,4 млрд в счет погашения задолженности.

Об этом сообщает AFP, ссылаясь на источник в правительстве Греции, передает ТАСС.

В четверг Греции был переведен первый льготный кредит в рамках третьей международной программы помощи в размере €13 млрд.

Ранее совет директоров Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ, стабфонд зоны евро) утвердил в полном объеме третью международную программу помощи Греции объемом до €86 млрд. При этом ЕСМ подчеркивает, что он может снизиться, если часть денег даст МВФ, который только в октябре примет решение, готов ли он оказать дополнительное финансирование Греции.

Кроме того, ЕСМ рассчитывает покрыть часть потребностей Греции за счет доходов от распродажи ее государственных активов. Основная часть этих денег пойдет на обслуживание и выплату ранее полученных Грецией кредитов.