В Кыргызстане следом за Казахстаном обвалился курс нацвалюты

Падение тенге вызвало рост курса доллара в Кыргызстане, об этом сообщает «Вечерний Бишкек».

Некоторые обменки повысили стоимость американской валюты до 65 сомов, хотя еще утром она не превышала 62,5 сома.

"Обменные бюро Кыргызстана в данный момент стараются не работать с казахским тенге, потому что риск слишком велик", – прокомментировал ситуацию на валютном рынке председатель Ассоциации обменных бюро "Альянс" Бактыбек Чойбеков.

Читайте такжеВ Казахстане после отмены валютного коридора рухнул курс тенгеПо его словам, обменные бюро продают доллары только за сомы, евро или рубли. Хотя в первые часы после резкого падения курса тенге в Казахстане операции по продаже долларов за тенге в небольших объемах проводились.

"В самом Казахстане после объявления перехода к свободно плавающему обменному курсу тенге возникли массовые волнения, люди кинулись скупать доллары. Это не могло не отразиться на нашем маленьком и потому достаточно чувствительном рынке. Но сейчас наши обменные пункты стараются не торговать тенге, потому что банки у них эту валюту не покупают. Да и с вывозом ее за границу возникли сложности", – отметил Чойбеков.

Он заверил, что дефицита американской валюты нет, она есть в наличии как в обменных бюро, так и коммерческих банках. "Хотел бы призвать граждан не паниковать и не бросаться скупать доллары. Валютный рынок стабилен. На этот раз резкое падение курса тенге не стало для нас сюрпризом. Работники обменных бюро внимательно следят за ситуацией на внешних рынках, заранее готовятся к возможным последствиям и реагируют оперативно. Тем более, что горький опыт прошлых лет уже имеется", – заявил глава Ассоциации обменных бюро.

Как сообщал УНИАН, Киргизия с 12 августа стала полноправным членом Евразийского экономического союза.