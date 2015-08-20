Назарбаев обязал компенсировать потери казахстанцев от обвала тенге

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение Национальному банку страны сохранить депозиты казахстанцев в тенге, передает Казинформ.

«Для снижения потерь населения от изменения обменного курса поручаю Национальному банку РК внедрить механизм компенсации срочных депозитов физических лиц, которые были открыты в тенге по состоянию на 18 августа 2015 года. Этот курс фиксируем. Суммы остатка на счетчике до 1 млн тенге», - сказал Назарбаев.

Читайте такжеВ Казахстане после отмены валютного коридора рухнул курс тенгеОн отметил, что гражданам будет компенсирована курсовая разница по старому курсу при условии, если они переоформят депозиты на специальные счета и сохранят их в банке в течение одного года.

«Ничего не случится. Эта мера поможет поддержать 1 млн. 700 тыс. человек, или 86% всех депозитов. Я думаю, там большинство наших пенсионеров. На это государству придется потратиться, придется Нацбанку изыскать такие возможности и поддержать наших граждан», - подчеркнул Назарбаев.