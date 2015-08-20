Кабмин одобрил привлечение $500 миллионов у Всемирного банка

Об этом говорится в распоряжении от 12 августа №830-р, опубликованном на правительственном портале, которым Кабмин одобрил проект письма правительства Украины и Национального банка к Всемирному банку относительно политики развития в финансовом секторе.

Этим же распоряжением Кабмин назначил Министерство финансов ответственным за подготовку проекта в целом, а также определил отдельные составляющие системного проекта.

В том числе Фонд гарантирования вкладов физлиц (по согласию) и Министерство финансов будут работать над укреплением операционной, финансовой и регуляторной способности фонда по урегулированию неплатежеспособных банков.

Национальный банк (по согласию) займется повышением уровня платежеспособности банковской системы путем выполнения планов по рекапитализации, реструктуризации банков и обеспечения своевременного осуществления мер воздействия.

Также Национальный банк (по согласию) и Министерство финансов будут работать над укреплением правовой и институциональной основы для повышения устойчивости и эффективности банковской системы.

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Как сообщал УНИАН, Всемирный банк, предоставивший банковскому сектору Украины кредит в размере 500 млн долл. в 2014 году, рассматривал возможность увеличения этой кредитной линии еще на 500 млн долл. - до 1 млрд долларов. Решение ожидалось в начале 2015 года. Средства будут использованы на стабилизацию банковской системы Украины и усиление банковского надзора.