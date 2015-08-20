Frankfurter Allgemeine: Большое отрезвление

В своей статье «Большое отрезвление», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine, Геральд Браунбергер пишет о том, что экономические и финансовые кризисы не редкость в развивающихся странах. С объявления банкротства Мексики в 1982 году начался великий латиноамериканский долговой кризис, который отнял у региона десятилетие, и доставил много хлопот западным кредиторам. Едва преодолев предыдущий кризис, Мексика в 1994 году снова пережила так называемый «текиловый кризис», во время которого отток капитала и девальвация песо перешли в экономический кризис.

В 1997 году именно динамических азиатских стран с развивающейся экономикой, так называемых «экономических тигров», таких как Таиланд, Южная Корея и Индонезия, коснулся серьезный кризис, из-за которого нервные инвесторы перешли в Россию. Так называемый кризис в России также характеризовался оттоком капитала и нестабильными ценами на финансовом рынке.

Теперь снова существуют опасения кризиса в развивающихся странах. Первый знак был уже в мае 2013 года, когда тогдашний председатель ФРС Бен Бернанке заявил о возможности сокращения объемов закупок американских облигаций Федеральной резервной системой. Это привело к тяжелым потрясениям на финансовых рынках в странах с развивающейся экономикой. Такие страны, как Индия, Индонезия и Турция, которые раньше хвалили за значительный экономический потенциал, внезапно стали оценивать весьма скептически.

Потенциал развивающихся стран постоянно переоценивают

Хотя сегодня не наблюдается никаких серьезных отклонений, но во многих развивающихся странах биржи переживают спад. Опасения ухудшения экономической ситуации являются одной из причин, почему деньги текут из развивающихся стран в развитые страны. Около 300 миллиардов долларов с прошлого лета были выведены из Китая, где сокращаются все еще значительные валютные резервы. В целом, за этот период из развивающихся стран вывели чуть более одного триллиона долларов.

Причины таких передвижений всегда одинаковые: в западных промышленно развитых странах экономический потенциал развивающихся стран изначально представлялся огромным. Известным примером является учреждение 15 лет назад концепции «БРИК» (Бразилия, Россия, Индия, Китай) бывшими главными экономистами Goldman Sachs, Jim O‘Neill. Вслед за этим возникли огромные потоки капитала из развитых стран в развивающиеся страны, потому что западные инвесторы хотели извлечь выгоду из потенциала развивающихся стран. Значительная часть этих денег давалась взаймы на короткие сроки и постоянно продлевалась. Когда процентные ставки в развитых странах низкие, деньги идут особенно щедро. В развивающихся странах благодарные потребители привыкли к большому потоку денег.

К сожалению, экономический потенциал стран с развивающейся экономикой постоянно переоценивают, и недооценивают связанные с денежными потоками риски. В Азии существуют экономически успешные страны, но с некоторым удивлением в последнее время констатируют, что, например, Россия и Бразилия до сих пор в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, и, следовательно, страдают из-за снижения цен на сырье. Специализирующейся на экономическом развитии эксперт Дэни Родрик уже в течение многих лет предупреждает, что не все развивающиеся страны могут понять индустриализацию, а мутируют непосредственно из аграрной экономики в общество услуг, в котором не может быть создано много конкурентоспособных на международном уровне рабочих мест.

Две больших волны ликвидности с начала тысячелетия

Во многих странах с развивающейся экономикой, к тому же, слабо развиты финансовые рынки, и они совершенно не в состоянии направлять большие объемы часто краткосрочных денежных потоков из промышленно развитых стран в экономически эффективные инвестиционные проекты. Доноры из промышленно развитых стран в прошлом часто не обращали внимания на чрезмерную задолженность развивающихся стран и стран с переходной экономикой. При первых признаках кризиса, они отреагировали паническими отводами, прежде всего, краткосрочно инвестированных средств и, таким образом, усугубили кризис. Развивающиеся страны, как должники, часто беспомощны в отношении таких отводов капитала, потому что средства займов с Запада в основном не в местной валюте развивающихся стран, а в западной – прежде всего, в долларах. Если развивающиеся страны оказываются в кризисе, то обычно их валюта дешевеет по отношению к доллару. Таким образом, им еще труднее возвращать взятые в долларах кредиты.

Главный экономист Банка международных расчетов (БМР), Хюн Сон Шин, уже в течение многих лет предупреждает о повторении этого старого сценария. Шин говорит о двух больших волнах ликвидности с начала тысячелетия, которые сказались на развивающихся странах. В первой волне, которая продлилась до начала финансового кризиса 2008 года, в основном, крупные европейские банки перенаправляли дешево полученные в Соединенных Штатах кредиты в долларах заемщикам в развивающиеся страны.

Хотя банки больше не в состоянии проводить такие предприятия в старом стиле, но во второй волне в их стиле выступили большие инвесторы, такие как фонды и страховые компании, которые предоставили развивающимся рынкам крупные кредиты. На практике это делается путем покупки облигаций в долларах или евро, которые были выпущены правительствами и компаниями в развивающихся странах. Таким образом, в странах с переходной экономикой возникла высокая задолженность в долларах. С перспективой роста процентных ставок в США и замедлением экономического роста в развивающихся странах, доллар и евро дорожают по отношению к валютам стран с развивающейся экономикой, из-за чего местные должники оказываются под давлением. Коктейль, из которого может возникнуть кризис развивающихся стран, уже смешан.

Риски, связанные с Китаем

До этого момента история была обычной. По своему характеру она напоминает более ранние эпизоды из разнообразной экономической и валютной истории развивающихся стран. Поэтому неудивительно, что в опросе Мерилл Линч среди менеджеров фондов огромного американского банка Bank of America долговой кризис в развивающихся странах в настоящее время расценивают, как второй по величине риск.

Но что-то в этот раз по-другому. С точки зрения опрошенных менеджеров фонда, существует еще больший риск: рецессия в Китае. Гигантская империя в Восточной Азии, является фактором, который отличает нынешнюю ситуацию от предыдущих кризисов. Китай не является типичной страной с переходной экономикой. Во-первых, Китай достаточно большой, чтобы ощутимо влиять на благополучие мировой экономики. Если Китай окажется в кризисе, то последствия будут существенными и для промышленно развитых стран. Во-вторых, Китай не в долгах в отношении Запада; наоборот, в отношении Запада он – кредитор. С начала кризиса в 2008 году, Китай служил своего рода амортизатором в мировой экономике. Если Пекин больше не сможет играть эту роль, увеличатся риски для экономики и бирж.