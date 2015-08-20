Убытки работающих банков составили 33,1 миллиарда гривень

Банковская система Украины без учета неплатежеспособных банков по итогам января-июля 2015 года получила 33,135 миллиарда гривень убытков, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Полные данные по банковской системе, с учетом неплатёжеспособных банков, и сравнительные данные на начало года по работающим банкам не приводятся.

Учитывая ранее обнародованные показатели убытков работающих банков за первое полугодие, за июль банковская система без учета неплатежеспособных банков нарастила убыток на 2,557 миллиарда гривень, или на 8,4%.

"Такой финансовый результат банковской системы сформировался прежде всего за счет существенных объемов отчислений в резервы на возможные потери от активных операций, в частности по кредитам заемщиков, платежеспособность которых ухудшилась. По итогам семи месяцев 2015 года отчисления в резервы действующих банков составили 69,1 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

По оценкам НБУ, доходы работающих банков за январь-июль составили 126,089 миллиарда гривень, расходы - 159,224 миллиарда гривень.

Читайте такжеУбытки банков Украины в первом полугодии достигли 82 миллиардовКак сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам января-июня 2015 года получила 81,974 миллиарда гривень убытков, в том числе 30,578 миллиарда гривень убытков пришлось на работающие банки, без учета неплатежеспособных.

В 2014 году банковская система Украины получила 52,966 миллиарда гривень убытков.