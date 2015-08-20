В Казахстане обвал тенге на 26% за один день назвали переходом к плавающему курсу

Казахстан, вслед за Россией и падающими ценами на нефть, отпустил тенге в свободное плавание и перешел к инфляционному таргетированию. Рынок отреагировал снижением курса тенге на более чем 26 процентов до 255,26 за доллар, а акции казахстанских компаний подскочили на Лондонской бирже, сообщает Reuters.

"По итогам первой, после объявления о новой монетарной политике, торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже тенге упал до 255,26 за доллар со 188,38 за доллар на предыдущих торгах", - говорится в сообщении.

"Это не девальвация, это переход к свободному плаванию, когда рынок сам определяет равновесный курс на основе спроса и предложения", - сказал журналистам глава Нацбанка Казахстана Кайрат Келимбетов на пресс-конференции.

Казахстан впервые девальвировал тенге в 1999 году после падения российского рубля, когда цены на нефть достигли 10 долларов за баррель и Россия допустила дефолт по долговым обязательствам. Тенге был вновь девальвирован в 2009 году, когда рубль и цены на нефть опять упали во время глобального кризиса.

Третью девальвацию, которую власти назвали 19-процентной корректировкой курса, регулятор провел в феврале 2014 года.

Читайте такжеНазарбаев призвал готовиться к нефти по $30 за баррельОтмечается, что ранее президент Нурсултан Назарбаев и глава Нацбанка уверяли, что повторения девальвации не будет.