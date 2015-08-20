Гривня "отвоевала" у доллара 13 копеек - на межбанке 22,07 за доллар
19:36, 20 августа 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4640/24,6490 гривни/евро.
REUTERS
В четверг, 20 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,90/22,07 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4640/24,6490 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3260/0,3290 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,0308 гривни/доллар, к этому часу было заключено 565 сделок на сумму 415,54 миллиона долларов.
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