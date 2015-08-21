Российский рубль продолжает катиться вниз – 68 за доллар

За несколько минут до закрытия торгов на Московской бирже, в 23:44 мск, доллар достиг максимального за день значения — 68,01 руб. Курс евро перед закрытием составлял 76,49 руб. В последний раз курс доллара был выше 68 руб. 2 февраля, когда американская валюта стоила 68,42 рубля

Падение курса рубля по отношению к американской валюте сопровождается снижением цен на нефть. 20 августа стоимость нефти марки Brent снизилась до минимума с января — октябрьский фьючерс стоил $46,32, пишет РБК.

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Торги на Московской бирже 20 августа начались с того, что курс доллара превысил отметку в 67,2 руб. К середине дня официальный курс евро к рублю впервые за полгода превысил уровень 74 руб.