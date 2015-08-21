У Гонтаревой расширили возможности для перевода валюты за рубеж
Национальный банк Украины продолжил пошаговую отмену административных ограничений на валютном рынке, расширив возможности для юридических лиц по перечислению иностранной валюты за рубеж на основании индивидуальных лицензий.
Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление регулятора №544, вступающее в действие сегодня, 21 августа.
«Теперь юридические лица получат дополнительную возможность переводить иностранную валюту на основании индивидуальных лицензий в других случаях. Сумма перевода не должна превышать 50 тыс. долларов США (в эквиваленте) в течение одного календарного месяца по одной лицензии», - говорится в сообщении.
Регулятор поясняет, что ранее юрлица могли перечислять валюту за границу по индивидуальным лицензиям в трех случаях: для размещения лицами валютных ценностей на счетах за пределами Украины, в случае перевода резидентом-гарантом (поручителем) в рамках обеспеченных гарантией (поручительством) обязательств по кредиту, предоставленному международной финансовой организацией или с участием экспортно-кредитных агентства, а также для уплаты вступительных или членских взносов в иностранной валюте.
«Смягчение ограничения решит проблемы в операционной деятельности предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. С другой стороны, этот шаг не окажет негативного влияния на валютный рынок, учитывая незначительные объемы таких операций», - прокомментировал решение НБУ директор департамента открытых рынков Сергей Пономаренко.
Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.
После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних пяти месяцев.
Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 21 июля 2015 года между Украиной и Международным валютным фондом, полная отмена ограничений на валютном рынке возможна после успешного завершения частичной реструктуризации государственного долга, докапитализации банков по результатам стресс-тестирования 2014 года и полного перехода НАК «Нафтогаз Украины» к приобретению валюты на межбанковском рынке напрямую, а не из золотовалютных резервов.