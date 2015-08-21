У Гонтаревой расширили возможности для перевода валюты за рубеж

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление регулятора №544, вступающее в действие сегодня, 21 августа.

«Теперь юридические лица получат дополнительную возможность переводить иностранную валюту на основании индивидуальных лицензий в других случаях. Сумма перевода не должна превышать 50 тыс. долларов США (в эквиваленте) в течение одного календарного месяца по одной лицензии», - говорится в сообщении.

Регулятор поясняет, что ранее юрлица могли перечислять валюту за границу по индивидуальным лицензиям в трех случаях: для размещения лицами валютных ценностей на счетах за пределами Украины, в случае перевода резидентом-гарантом (поручителем) в рамках обеспеченных гарантией (поручительством) обязательств по кредиту, предоставленному международной финансовой организацией или с участием экспортно-кредитных агентства, а также для уплаты вступительных или членских взносов в иностранной валюте.

«Смягчение ограничения решит проблемы в операционной деятельности предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. С другой стороны, этот шаг не окажет негативного влияния на валютный рынок, учитывая незначительные объемы таких операций», - прокомментировал решение НБУ директор департамента открытых рынков Сергей Пономаренко.

Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних пяти месяцев.

Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 21 июля 2015 года между Украиной и Международным валютным фондом, полная отмена ограничений на валютном рынке возможна после успешного завершения частичной реструктуризации государственного долга, докапитализации банков по результатам стресс-тестирования 2014 года и полного перехода НАК «Нафтогаз Украины» к приобретению валюты на межбанковском рынке напрямую, а не из золотовалютных резервов.