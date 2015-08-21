В Кыргызстане курс нацвалюты упал до минимума за всю историю республики

В Кыргызстане курс национальной валюты — сома по отношению к доллару снизился до минимума за всю историю республики. По данным Нацбанка страны, официальный курс доллара на 21 августа составляет 62,145 сома.

Между тем, обменные пункты Бишкека покупают доллар за 64,4 сома, а продают по 65,4 сома.

Как известно, Казахстан с четверга перешел к свободно плавающему обменному курсу, как результат - тенге упал на 26 %, достигнув 256 тенге/доллар. Это вызвало закрытие в Казахстане пунктов обмена валюты и прекращение продажи доллара. Девальвация тенге автоматически сказалась на девальвации сома.

K-News подает опрос экспертов по этому поводу.

Читайте такжеКазахстан наступает России на пятки: роль постсоветского лидера может перейти АстанеЖумакадыр Акенеев, экономист считает, что "Нацбанк страны - посторонний наблюдатель, если бы он регулировал ситуацию, то начал бы тратить золотовалютные резервы, но он ничего не делал, и не будет делать. У нас в этом плане валютная система более гибкая, чем в Казахстане и России".

По его словам, на торговле ситуация не отразится, возможно даже ее объем увеличится, потому что тенге упал намного больше, чем сом. "Наши предприниматели могут начать покупать дешевые товары в Казахстане и продавать их здесь. В основном пострадает население Кыргызстана и Казахстана, поскольку падение курсов вызовет рост цен на товары. Думаю, инфляция в Кыргызстане может вырасти до 5 %", - отметил эксперт.

Адилбек уулу Шумкарбек, экономист считает, что ввиду падения курса тенге молочная продукция Кыргызстана станет дорогой, соответственно, спрос на нее упадет. "На данный момент ситуация со сбытом нашего молока и так оставляет желать лучшего из-за того, что мы не можем конкурировать по цене с продукцией из Украины и Беларуси", - сказал эксперт.

Азамат Акелеев, экономист отметил, что давление на сом будет усиливаться, поскольку экономики стран сильно взаимосвязаны. "Привязка сома к тенге идет 1 к 3, соответственно, сом будет стремиться к этой привязке, и будет падать, если только Нацбанк не будет его поддерживать. Если же Нацбанк будет поддерживать курс сома с помощью интервенций, то будет страдать наша экономика. Кыргызстан ведь вошел в ЕАЭС, значит нужно развивать экспорт. Постоянная поддержка курса сома может даже привести к ситуации, которая наблюдалась в Казахстане, когда казахстанцам стало выгодно покупать товары в России".