Российские компании массово скупают доллары для погашения миллиардных долгов

Несмотря на то, что 20 августа курс доллара на Московской бирже обновил полугодовой максимум, поднявшись выше уровня 67 руб./$, одновременно курс евро преодолел уровень 75 руб./€, спрос на валюту во многом обеспечивают российские компании, которым предстоят крупные выплаты по зарубежным займам, пишет "Коммерсант".

Против рубля играет низкое предложение валюты со стороны экспортеров, которые не спешат ее продавать, а также очередной виток падения цен на нефть. 20 августа стоимость нефти Brent на европейском спот-рынке достигла отметки $44,34 за баррель - рекордно низкое значение с марта 2009 года. Цена на российскую нефть Urals опустилась более чем на 2%, до $43,64 за баррель — минимума с начала года.

Читайте такжеРоссия из-за зависимости от нефти близка к развалу своей экономической модели - СМИПри этом основными покупателями валюты в РФ выступают российские инвесторы, которым в сентябре предстоят крупные внешние выплаты. По данным Центрального банка, после августовского затишья, когда российским компаниям и банкам предстояло погасить долг на $4,6 млрд, в сентябре выплаты по внешним долгам составят почти $16 млрд. К тому же на рынке активны спекулятивно настроенные участники — в их числе российские банки и инвестиционные компании.

Дальнейшее движение российской валюты будет определяться, в первую очередь, внешними факторами. "Отсутствие перспектив восстановления цен на нефть не оставляет шансы рублю отыграть потери. Поэтому рубль имеет все шансы упасть до 66-68 руб. за доллар",— отмечает главный аналитик Нордеа-банка Денис Давыдов. Ситуация на рынке может ухудшиться, если к скупке валюты присоединятся физические лица.