Фонд гарантирования озвучил условия возмещения вкладов крымчанам

Об этом сообщается на сайте фонда со ссылкой на приказ №261 от 18 августа.

По информации фонда, для получения выплат вкладчикам необходимо будет предоставить оригинал паспорта гражданина Украины, документ о присвоении идентификационного номера и личную декларацию об отсутствии гражданства государства-оккупанта.

Фонд поясняет, что начнет выплаты после составления временными администраторами и ликвидаторами банков списков вкладчиков с учетом граждан, проживающих на временно оккупированной территории.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2014-2015 годах признал неплатёжеспособными и передал в управление Фонда гарантирования вкладов свыше 50 банков. В том числе ряд крупнейших банков располагали структурными подразделениями и обслуживали клиентов в АР Крым и Севастополе.

В марте прошлого года в результате непризнанного миром референдума, прошедшего в АР Крым, Украина потеряла полуостров. Кремль включил его в состав Российской Федерации. С 7 августа 2014 года Национальный банк Украины обязал банки приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями, в связи с чем банкиры закрыли свои подразделения в автономии и перевели клиентов на материковую часть Украины.