МВФ дал рекомендации по реформированию Государственной фискальной службы

Об этом «Главкому» стало известно от источника, работавшего с делегацией МВФ.

Согласованный пакет рекомендаций, переданный в ведомство Романа Насирова, включает конкретные меры по изменению фискального климата и указывает на необходимость консолидированной позиции руководства Украины по вопросу налоговой реформы. Отмечена необходимость единой позиции в руководстве структур Государственной фискальной службы (ГФС) относительно направлений, темпов и содержания реформ.

Последний пункт особенно привлекает внимание в контексте резких публичных заявлений руководителя таможни. Во всяком случае, процессы, происходящие в ГФС, свидетельствует о недостаточной сфокусированности отдельных подразделений на реформах, что с учетом рекомендаций МВФ, может потребовать соответствующей реакции со стороны высшего руководства Украины, отмечают в сообщении.

В рекомендациях МВФ также отдельными пунктами отмечены направления по усилению кадрового состава ГФС, включая скрининг (проверка компетентности и добросовестности) сотрудников перед повторным назначением в штат Службы.

В числе приоритетных включены такие направления как повышение эффективности при работе с крупными налогоплательщиками и урегулирования налоговых споров.