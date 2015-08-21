Bloomberg назвал десять валют, которые могут упасть вслед за юанем и рублем

Снижение курса рубля особенно влияет на страны постсоветского пространства, имеющие тесные торговые связи с Россией, пишет агентство Bloomberg. Так, эксперты считают возможной девальвацию армянского драма. За последний год эта валюта потеряла в цене 15%, тогда как падение рубля составило 46%.

Падение казахстанского тенге может негативно сказаться на валютах Таджикистана и Туркменистана. В случае с туркменским манатом шведская SEB предсказывает снижение его стоимости на 20% в ближайшие полгода. Таджикский сомони может упасть на 10–20%. Ожидает Bloomberg и падения киргизского сома, передает РБК.

Не исключено также снижения риала — валюты Саудовской Аравии. Bloomberg указывает, что у властей этой страны достаточно резервов для удержания курса, однако спекулянты могут сделать ставку на падение нефтяных цен. Эта же причина может привести к снижению на 20% стоимости нигерийской найры.

В целом ряде стран девальвация возможна по политическим причинам. Так, Bloomberg считает, что нестабильная ситуация в Египте может привести к падению курса египетского фунта на 22% в ближайшие 12 месяцев. Проблемы ждут и турецкую лиру вследствие возможного проведения досрочных парламентских выборов в этой стране.

Тесные внешнеторговые связи с Китаем Замбии могут затронуть национальную валюту этой страны — квачу, а снижение валютных резервов негативно скажется на курсе малайзийского ринггита, опустившегося до минимального показателя за последние 17 лет.

Bloomberg также предсказывает падение валюты Ганы — седи. В качестве причины называется целый комплекс факторов — падение цен на нефть, резкий рост инфляции, а также увеличившийся внешний долг.

Накануне курс казахстанского тенге снизился на 26%. В начале торгов в пятницу эта валюта лишь незначительно отыграла свои позиции.