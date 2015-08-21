Гривня на межбанке опустилась до 22,30 за доллар

В пятницу, 21 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,15/22,30 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9270/25,0910 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3240/0,3270 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,1720 грн/долл., к этому часу было заключено 40 сделок на сумму 19,11 млн долл.