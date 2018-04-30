Забытые чемоданы Януковича

Приближение осени уже ощущается в оживающих после летнего зноя властных кабинетах. Правительство лихорадочно ищет деньги, чтобы выполнить свое обещание повысить социальные стандарты уже в этом году, для чего нужно выделить из бюджета 12 млрд грн. И пара чемоданов экс-президента Виктора Януковича, в спешке забытых им при позорном бегстве из страны, в которых хранится порядка 1,5 млрд долл., были бы как нельзя кстати.

Премьер-министр Арсений Яценюк в конце июля в очередной раз вспомнил о деньгах Януковича и настоятельно попросил правоохранительные органы ускорить работу по конфискации этих средств. «Мы скоро будем отмечать год, как средства арестованы, но не конфискованы и не переданы в бюджет», - сказал премьер и предупредил, что любые попытки вывести эти средства из страны должны резко пресекаться. Спустя несколько дней глава правительства накинулся на Фонд гарантирования вкладов физлиц, требуя от него публичного отчета о потраченных миллиардах, полученных у правительства и Национального банка, и снова вспомнил о правоохранителях, настаивая на расследовании вывода активов из банков-банкротов, к ряду которых также причастны представители прежней политической элиты.

Тем временем министр финансов Наталия Яресько и ее команда продолжают вести сложные переговоры с кредиторами о реструктуризации украинских долгов. Стороны таинственно молчат после последней встречи в США, но по информации источников в правительстве, процесс идет. Идет туго, потому что за ширмой кредиторов нашей страны также скрываются высокопоставленные экс-чиновники. А в свободное от переговоров время Минфин работает над новым Налоговым кодексом, который рассчитывает представить на утверждение парламенту уже в сентябре. И, судя по шквалу критики налогоплательщиков, на снижение налоговой нагрузки в следующем году можно не рассчитывать.

Все эти события объединяет одно – бюджет остро нуждается в деньгах. И поскольку новых кредитов никто не дает, а бизнес в его нынешнем состоянии вряд ли переживет повышение налогов, украинским властям ничего не остается, как экспроприировать у Януковича и его семьи награбленное «непосильным трудом». Но этот процесс завис.

В поисках чемоданов

По оценкам Центра противодействия коррупции, в течение 2015 года Украина вернула всего 7,8 тыс. грн средств, похищенных прежней властью. То есть, чуть больше нынешнего месячного оклада народного депутата. При этом Государственная служба финансового мониторинга Украины заявляла о блокировании миллиардных средств Януковича еще летом прошлого года. 1,5 млрд долл. - это почти треть годового бюджета на оборону нашего государства. «По представлению Генеральной прокуратуры Украины, с учетом материалов Госфинмониторинга, постановлениями Печерского районного суда Киева наложены аресты на эти активы», - сообщили УНИАН в Госфинмониторинге. Получается, что деньги найдены, заблокированы, но вот уже год не могут найти путь в казну.

Генеральная прокуратура Украины на запрос УНИАН о том, где эти деньги, почему они не возвращаются государству и когда это произойдет, к сожалению, пока не ответила. Но 19 августа Министерство юстиции представило свое видение решения проблемы, предложив создать Национальное агентство по вопросам розыска и распоряжения активами. «Если есть драгоценные металлы или средства, которые возвращаются в государство, то они могут быть размещены на депозиты в одном из государственных банков, которые есть в стране, и на проценты от них может существовать данное агентство», - пояснила суть инициативы первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова. Проще говоря, создадим еще один орган и напишем очередной закон, чтобы складывалось впечатление, что процесс идет своим чередом. И найдем применение доходам от ранее украденных активов.

По мнению юристов, вернуть украденные деньги украинцев можно без новых законов и органов, просто это - длительный и трудоемкий процесс. «Необходимо правовое основание для того, чтобы конфисковать эти средства. Они формально принадлежат третьим лицам. То есть, нужен приговор суда в уголовном деле, который обоснованно постановит, что подсудимый приговаривается к конфискации имущества и что эти деньги реально принадлежат подсудимому. По-видимому, прокуратура пока не готова надежно обосновать свою позицию и передать дело в суд, поэтому все и затягивается», - прокомментировал ситуацию УНИАН представитель юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Шемелин.

По его мнению, к подобному делу нужно тщательно подготовиться, поскольку любое решение украинского суда может проверяться Европейским судом по правам человека. И будет очень неудобно, если кто-то из представителей прежней политической элиты выиграет дело против Украины в ЕСПЧ из-за недоказанности обвинения, и суд обяжет нас вернуть из бюджета миллиард долларов какому-то беглому коррупционеру.

Бермудский треугольник

Судя по всему, многотомные дела равномерно распределились по кабинетам следователей и припадают пылью. И пока прокуратура тянет «кота за хвост», опасения премьера действительно могут оправдаться, и деньги попросту исчезнут с арестованных счетов коррупционеров. «Пока арест не снят, деньги формально перевести нельзя. Тем не менее, на практике встречались случаи, когда арест снимался буквально на несколько часов, за которые банковскую операцию провести не проблема», - предупреждает Шемелин.

Также могут исчезнуть и новые коррупционеры, чувствуя свою безнаказанность, и банкиры, разорившие свои финучреждения. Как это неоднократно происходило в нашей истории, когда фигурант уголовного дела «испарялся» накануне ареста.

Претензии к прокуратуре есть и у Фонда гарантирования, который вынужден просить миллиарды у правительства на выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков, но пока не отсудил у прежних хозяев этих банков, среди которых и «друзья» Януковича, ни копейки. По информации фонда, он подал в правоохранительные органы 1291 заявление на 115,9 млрд грн, чтобы привлечь к ответственности виновных в банкротстве 56 украинских банков, но они так и не дошли до суда. А эти 115 млрд грн можно было бы направить на повышение зарплат и пенсий и другие острые нужды страны.

Работы у прокуратуры достаточно. Помимо прямого воровства Януковича, его режим расплодил коррупцию, пожиравшую, по оценкам экспертов, порядка 200 миллиардов бюджетных денег ежегодно. Если теперь этого режима нет, то и его традиции казнокрадства должны были кануть в лету. Как и теневая экономика – уж коль глава Государственной фискальной службы Роман Насиров на вопрос УНИАН об объемах недопоступлений в госбюджет от теневой экономики ответил в прошедшем времени, уклоняясь от комментариев о текущих объемах теневого оборота. «По нашим данным, как минимум, мы думаем, что в месяц это было около 2,5-3 млрд грн», - сказал он. Значит, у нас все нормально, и налоги исправно платятся. Где же деньги? Но об этом чиновникам думать некогда, ведь нужно писать новые законы и рисовать красивые презентации.

В финансовой сфере, как и в любой другой, наверняка можно навести порядок в рамках действующего правового поля и без новых органов. Просто нужно работать в этом направлении. Но приходит новая метла, пишет новые законы, и все остается по-старому. Можно написать еще сотни законов, оклеить ими стены или спать с ними в обнимку, но это ничего не изменит. А можно попробовать забрать чемодан у его незаконного владельца. Разумеется, если это уже не сделал кто-то другой, какой-нибудь новый влиятельный покровитель нашего беглеца.

Ольга Гордиенко (УНИАН)