Российский рубль побил очередной антирекорд - 77 за евро

Курс евро в ходе торгов Московской биржи 21 августа поднялся до 77 рублей, что стало максимумом с 6 февраля. К 13:52 мск сделки с валютой ЕС совершались по 76,99 рубля. Курс евро к этому времени вырос на 52 копейки к уровню закрытия торгов накануне.

Биржевой курс доллара к тому же времени приблизился к отметке 68,2 рубля, прибавив с начала сессии 23 копейки. Обе валюты последние несколько дней продолжают обновлять полугодовые максимумы к рублю, сообщает Slon.ru.

Ослабление курса российской валюты происходит на фоне падения мировых цен на нефть, которые достигли минимумов за шесть лет. Утром 21 августа котировки Brent опустились до $46 за баррель, а WTI – до $40,8 за баррель. Днем того же дня баррель Brent поднялся до $46,2, а WTI – до $41,1.

19 августа аналитики Citigroup не исключили, что цены на нефть опустятся до уровней мирового финансового кризиса 2008 года, передавало Bloomberg. Тогда стоимость барреля WTI обвалилась до $32,4, а Brent – до $39. В Sberbank CIB предупреждали, что в случае падения цен на нефть Brent ниже $45 за баррель курс доллара может вырасти до 70 рублей.