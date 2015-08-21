Focus: Почему газовая мега-сделка "Газпрома" с Китаем станет катастрофой для Путина

Об этом пишет Мельхиор Поппе в своей статье «Почему газовая мега-сделка «Газпрома» с Китаем станет катастрофой для Путина», опубликованной на сайте немецкого издания Focus.

В мае прошлого года Россия гордо объявила о гигантском газовом контракте с Китаем: в течение 30 лет государственная компании «Газпром» будет ежегодно поставлять 38 млрд кубометров природного газа из Якутии и Иркутской области через границу в Китай. Начаться поставки должны в 2018 году, когда будет завершено строительство трубопровода.

Так это, во всяком случае, предусмотрено в контракте. В сентябре 2014 года начались строительные работы, президент России Владимир Путин говорил о «крупнейшем строительном проекте в мире». Но уже сейчас появляется все больше признаков, что проект века под названием «Сила Сибири», чья разработка стоила Газпрому 55 млрд долларов, закончится фиаско – по крайней мере, для России.

«Сейчас Газпром будет терять деньги»

Газпром исходил из того, что за общий объем поставок ему будет перечислено около 400 миллиардов долларов. В сделке, однако, было установлено, что цена, которую Китай должен платить за газ, привязана к цене на нефть. И это теперь огромная проблема: когда был заключен договор, стоимость барреля сорта Brent была все еще значительно выше $ 100. Вскоре после объявления сделки, цена на нефть начала устойчиво снижаться – сегодня баррель нефти стоит меньше $ 50.

При нынешней цене нефти у Газпрома, вероятно, не будет прибыли, сказал Ильдар Давлетшин, известный аналитик из Москвы, газете "Financial Times". Эксперты считают, что цена на газ на переговорах составляла примерно 350 долларов за 1000 кубических метров газа. Сегодня она может упасть до 175 долларов, считает Давлетшин. Это "определенно" тот уровень цен, при котором Газпром будет терять деньги.

Путин требует «всеобъемлющего плана действий»

Что еще более серьезно: Россия, по собственному заявлению, не застраховалась в договоре на случай, если цена на газ будет оставаться низкой в течение длительного времени. «Мы не ожидаем, что возникнет такая ситуация», сказал менеджер Газпрома изданию "Financial Times", в понедельник.

У правительства России, по-видимому, другая точка зрения. В понедельник, Кремль опубликовал заявление президента Владимира Путина: До начала сентября должен быть готов «всеобъемлющий план действий», с помощью которого правительство сможет обеспечить инфраструктуру для транспортировки газа – «в том числе трубопровод «Сила Сибири». Москва ни в коем случае не хочет сорвать престижный проект.

Пекин отменяет следующий мегапроект

Хотя Газпром объявил, что в настоящее время не требуется поддержка правительства, но не исключено, что вскоре такой шаг может быть необходимым. «Вполне возможно, что ситуация изменится, что будут ужесточены санкции или мы учредим еще больше проектов», сказал главный финансовый директор Газпрома Александр Иванников, и добавил: «Я не исключаю, что в будущем может возникнуть ситуация, в которой потребуется помощь правительства».

Кроме того, в Пекине, по-видимому, уже пронзительно кричат тревожные сирены, потому что второй мегапроект с Россией правительство сейчас отменило. По сообщениям, строительство второго трубопровода, который мог бы ежегодно транспортировать 30 миллиардов кубических метров газа из западных газовых месторождений Сибири в Китай, было отменено Пекином в конце июля. Об этом сообщает "Business Insider", но без упоминания причин отмены.

Китай платит юанями вместо долларов

Возможно, у Китая другие проблемы, в связи с кризисом фондового рынка, которые не позволяют ему реализовать еще один мегапроект с огромными инвестиционными затратами. Или «возможно, Китай в начале планирования переоценил рост своей экономики и теперь должен отказываться от своих слов», сказал изданию Focus Online Йорг Романн, эксперт по финансовым рынкам и оператор торговых и инвестиционных блогов Armoredhorse.com.

Но продолжение сделки имеет смысл для обеих сторон. Поскольку так же, как за нефть из Арктики в будущем, Китай может платить за импорт газа юанями вместо долларов, как сообщили в июле обе стороны. Таким образом, Китай может установить свою собственную валюту в качестве альтернативы доллару. И Москва, которая страдает из-за санкций Запада, приобретает нового партнера и замену валюты – которую, в случае необходимости, можно конвертировать в доллары. «Это часть головоломки в большей игре Китая, но и для России это логичный шаг», сказал Романн.

У России срок до мая 2021 года, чтобы начать поставки

Тем не менее обе стороны отложили старт «Силы Сибири»: как в понедельник сообщило российское новостное агентство «Интерфакс», договор вступил в силу только 13 мая 2015 года власть – на семь месяцев позже, чем планировалось изначально. Соответственно, строительные работы также могут быть отложены. Речь идет о мае 2021 года, как о самом позднем начале поставок газа. У Газпрома теперь немного больше времени, чтобы надеяться на рост цен на свое сырье.