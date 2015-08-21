Из-за обвала рубля Китай сократил инвестиции в Россию на 20%

Об этом сообщает ТАСС.

«Сокращаются прямые инвестиции в реальный сектор экономики, при этом объем портфельных инвестиций растет. Нельзя сказать, что снижается инвестиционная активность, но получается, что инвестор с учетом экономических сложностей выбирает новые пути для инвестиций в российскую экономику», - заявил директор департамента Восточной Европы и Центральной Азии министерства коммерции КНР Лин Цзи.

При этом за первые полгода объем инвестиций Китая в Россию упал на 25%. По словам Цзи, основная причина сокращения инвестиций - обвал рубля. При этом ряд китайских препринимателей смотрят позитивно на текущие российско-китайские экономические отношения.

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«Открываются несколько крупных китайских инвестиционных проектов автомобильной промышленности, сельского хозяйства и реконструкции инфраструктуры», - рассказал Цзи.

По итогам 2014 года, прямые инвестиции Китая в российскую экономику оцениваются в $4 млрд.