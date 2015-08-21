Гривня укрепилась на 6 копеек - на межбанке 22,24 за доллар

В пятницу, 21 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,14/22,24 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9916/25,1000 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3233/0,3248 гривни/рубль.

Читайте такжеОфициальный курс гривни продолжает снижатьсяПо данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 22,0955 гривни/доллар, к этому часу было заключено 550 сделок на сумму 340,24 миллиона долларов.