Украинцы за полгода перевели из-за рубежа более $1 миллиарда

Объем поступлений денежных средств в Украину из-за рубежа с использованием систем перевода средств, созданных резидентами и нерезидентами, в первом полугодии 2015 года составил 1,174 миллиарда долларов США (в эквиваленте), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, в этот период граждане перевели за пределы Украины 228,9 миллиона долларов США в эквиваленте. Объем переводов в пределах Украины составил 33,870 миллиарда гривень.

Также сообщается, что в первом полугодии 2015 года на территории Украины осуществляла деятельность 41 система перевода средств, в том числе 25 созданных резидентами и 16 – нерезидентами.

Читайте такжеУкраинцы за три месяца перевели из-за рубежа более $500 миллионовКак сообщал УНИАН, украинцы в первом квартале 2015 года перевели в Украину из-за рубежа с использованием систем перевода 502,5 миллиона долларов.

В 2014 году объем переводов в Украину из-за рубежа с использованием систем перевода составил 3,885 миллиарда долларов США.