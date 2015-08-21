Кабмин ограничил сотрудничество украинских предприятий с российскими в сфере освоения космоса

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 19 августа 2015 года.

Согласно документу, правительство лишило льгот часть товаров российского происхождения для таких украинских предприятий: «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» (Днепропетровск), «Укроборонсервис» (Киев), государственное научно-производственное предприятие "Объединение Коммунар" (Харьков), «Хартрон» (Харьков) и др.

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Правительственные ограничения затронули проекты по производству ракета-носителей «Зенит-М», «Зенит-3SL», «Циклон», ракета-носитель "Зенит-2S" по теме "Морской старт"; ракета-носитель "Зенит-2SБ" по теме "Наземный старт".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины весной 2015 года прекратил действие соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Россией от 26 мая 1993 года.