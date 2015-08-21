Официальный курс гривни продолжает снижаться

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2209.5544 (21 августа – 2203.0769)

100 EUR – 2492.5983 (21 августа – 2463.7009)

10 RUR – 3.2435 (21 августа – 3.2901)

Читайте такжеНацбанк опустил официальный курс гривни ниже 22 за долларКак сообщал УНИАН, в пятницу, 21 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,14/22,24 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9916/25,1000 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3233/0,3248 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 22,0955 гривни/доллар, к этому часу было заключено 550 сделок на сумму 340,24 миллиона долларов.