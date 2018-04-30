Баланс недели: налог на авто, сырьевой обвал и приватизация по-новому

На минувшей неделе особое внимание было приковано к обнародованной Министерством финансов презентации налоговой реформы под громким слоганом «Упрощение, прозрачность, справедливость», которая, по словам главы ведомства Натальи Яресько, будет передана на рассмотрение в Верховную Раду уже в начале сентября. А пока общественности был представлен 10-страничный документ, который сразу же вызвал огромный резонанс в обществе.

Среди множества «сюрпризов», которые уготовил украинцам Минфин, самыми нашумевшими стали предложения по изменению налогообложения автомобилей и недвижимости. Что касается последней, то, по словам замминистра финансов Елены Макеевой, повышенные налоги планируется ввести для собственников элитных «квадратов»: владельцев квартир свыше 300-350 кв. м и домов от 500 кв. м. При этом сохраняется минимальная льгота (когда владелец освобождается от уплаты налога).

Налогообложение автомобилей, по задумке Минфина, будет изменено более существенно. На сегодняшний день в Украине действует ежегодный налог в размере 25 тыс. грн на роскошные авто с объемом двигателя более 3 литров и возрастом не более 5 лет. Кроме того, с прошлого года с автомобилистов взымается транспортный сбор, который заложен в розничную цену топлива. Казалось-бы все логично: больше двигатель или больше ездишь – больше платишь. Теперь же Минфин предлагает распространить взимание транспортного налога на все автомобили и мотоциклы со сроком эксплуатации не более пяти лет в размере 800 грн в год.

Кроме того, чтобы усовершенствовать взимание налога с элитных автомобилей Минфин планирует сформировать перечень из 10-15 марок, собственники которых будут платить налог в размере 25 тыс. грн в год.

«Мы хотим предложить новую модель, чтобы налогом 25 тысяч облагались исключительно автомобили класса «люкс». Это - Maserati, Lamborghini, Bentley и так далее»,- сказала Макеева.

По ее словам, ведомство также провело мини-дискуссию с отечественными автомобилистами, которые согласились, что взимание с них ежегодно 800 грн в год при условии направления этих средств на улучшение дорог является приемлемым.

В Минфине также заявили, что при подготовке указанных налоговых изменений к обсуждению привлекались участники рынка. Но последние окрестились от этого. В частности, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко подчеркнул, что бизнес-сообщество вообще не информировали о нововведениях.

«Я уже обзвонил руководителей 18 бизнес-ассоциаций, и они подтвердили, что их не только не привлекали, но даже не информировали о нововведениях. Я официально заявляю, что Всеукраинскую ассоциацию автомобильных импортеров и дилеров, которая включает в себя 528 предприятий, создавших в Украине 84 тысячи рабочих мест, никто к работе над этим проектом не привлекал и никто даже не информировал о нововведениях», - сказал Назаренко.

При этом он предостерег Минфин от воплощения в жизнь своей инициативы, заявив, что принятие нововведений окончательно отобьет у украинцев желание покупать автомобили и убьет украинский авторынок, который и без того на ладан дышит.

По данным ассоциации «Укравтопром», продажи новых легковых автомобилей в Украине по итогам 2014 года сократились в 2,2 раза по сравнению с 2013 годом – до 97,02 тыс. штук. При этом в первом полугодии текущего года падение продаж было еще более существенным – в 3,4 раза, до 17,2 тыс. штук. Поэтому не удивительно, что профильные ассоциации, мягко говоря, не в восторге от инициатив Минфина.

Приватизация откладывается

На минувшей неделе стало понятно, что приватизация 5% пакета акций одного из крупнейших химических предприятий страны – Одесского припортового завода (ОПЗ), которая планировалась на август, в ближайшее время не состоится. Причиной тому стали опасения премьер-министра Арсения Яценюка, что нынешнее законодательство не позволяет обеспечить максимальную прозрачность проведения данной процедуры.

По мнению главы правительства, существующие правила продажи госпредприятия, а также очевидная неразвитость фондового рынка могут привести к тому, что участниками конкурса снова станут олигархи, которые «собьют всю программу приватизации», откровенно занижая стоимость предприятия. В этой связи Яценюк заявил о необходимости внесения кардинальных изменений в существующее законодательство о приватизации и оценочной деятельности.

«Я не могу допустить занижения стоимости этого объекта (ОПЗ – УНИАН). Я не могу допустить старых правил игры при приватизации объектов государственной собственности… Мы должны идти по высоким стандартам приватизации и привлечения настоящего инвестора», - сказал он.

Яценюк напомнил, что несколько месяцев назад Кабмин внес на рассмотрение в парламент проект закона об отмене обязательной продажи 5% акций на бирже, однако парламентарии не проголосовали за предложение правительства.

Повторное голосование может состояться в начале сентября. В этой связи глава Фонда госимущества Игорь Билоус сообщил, что согласовал с правительством возможность переноса продажи ОПЗ, чтобы дать Раде время на рассмотрение законопроекта и осуществление приватизации по новым правилам.

По словам главы правительства, в случае привлечения сильных инвестиционных менеджеров и консультантов государство может получить значительно большую сумму от приватизации ОПЗ. По мнению Яценюка, при стартовой цене продажи ОПЗ в 500 млн долл. государство может получить «сверху» еще 200 млн долл.

Для реализации поставленных правительством задач в ФГИУ взялись за выбор советника по продаже ОПЗ из всемирно известных, «топовых» инвестбанков, перед которыми будет стоять задача оперативно и правильно структурировать процесс подготовки к приватизации.

В пятницу, 21 августа, Кабмин на своем портале обнародовал постановление, которым прекратил действие нормы об обязательной продаже на бирже пакетов акций государственных компаний топливно-энергетического комплекса и госкомпаний группы "Г", принадлежащих государству, до момента пересмотра начальной цены этих активов. Решение о пересмотре начальной цены объекта приватизации будет принимать специальная рабочая группа, конкурсная или аукционная комиссия, и подавать его на рассмотрение в орган приватизации, который должен рассмотреть это решение в обязательном порядке.

Стабильность во время шторма

Не могла не порадовать на минувшей неделе и относительная стабильность украинской гривни, которая подешевела по отношению к доллару всего на 65 копеек – с 21,38 грн/долл. до 22,03 грн/долл. На первый взгляд, в этом нет ничего хорошего, однако на фоне серьезных неурядиц в экономиках других постсоветских стран снижение гривни выглядело как детский лепет.

В условиях обвала цен на сырье на мировых рынках, в частности, нефти, которая приближается к отметке 45 долл. за баррель, живущие за счет экспорта сырья государства не сумели удержать на плаву свои национальные валюты. В частности, российский рубль, который еще недавно Кремль продвигал в качестве главной альтернативы доллару на территории постсоветских стран, к пятнице побил очередной антирекорд. Так, в ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся до 77 рублей, что стало максимумом с 6 февраля, а курс доллара - превысил 68 рублей.

За день до этого, в ответ на просьбы экспортеров, отпустить свою валюту в «свободное плавание» решил и Национальный банк Казахстана. Как результат, всего за сутки казахский тенге подешевел на 30%. Падение тенге уже назвали одним из самых масштабных с начала 2015 года. Это стало следствием того, что у государства закончились деньги на поддержку национальной валюты.

По словам президента республики Нурсултана Назарбаева, Казахстан «отпустил» тенге из-за отсутствия других альтернатив.

«Можно было ничего не делать, сидеть и ждать улучшения ситуации. Однако ценой такой политики было сокращение производства в стране, потеря рабочих мест, пришлось бы «палить» валюту, то есть, наши резервы. И государство двигалось бы к краху», – сказал Назарбаев.

Отпустить тенге в свободное плавание и положиться на то, что рынок сам отрегулирует его курс к мировым валютам - очень серьезный шаг, ведь теперь правительство фактически отказалось от так называемого «ручного» управления экономикой страны. Отказ от административных методов в экономике и целевого финансирования определенных «избранных» бизнесменов означает, что в стране появляется надежда на возвращение рыночных принципов, и как следствие – на возрождение малого и среднего бизнеса.

При этом, по мнению экспертов, «свободное плаванье» тенге не в силах существенно повлиять на экономику Украины, поскольку Казахстан не является важным торговым партнером – его доля во внешнем товарообороте Украины составляет всего 2%.

Вместе с тем, нынешняя ситуация с Казахстаном сигнализирует о том, что участники мирового рынка нефти ожидают дальнейшего снижения цен на нефть. Это значит, что российский рубль в ближайшей перспективе продолжит девальвировать, а это уже будет иметь более существенные последствия для экономики Украины, так-как несмотря на сокращение товарооборота с нашим «северным соседом», Россия пока еще остается крупнейшим торговым партнером Украины.

Как бы там ни было, а нынешняя кризисная ситуация в постсоветских странах свидетельствует о том, что РФ до последнего времени остававшаяся региональным лидером, сдает свои позиции. Не исключено, что в будущем это может привести к переделу сфер влияния в регионе.

Реанимация восточных регионов

Еще одним знаковым событием минувшей недели стало заявление премьера о намерении разработать программу индустриального развития Украины на 2015 – 2016 годы.

«Я прошу Министерство экономики, Министерство инфраструктуры и глав областных государственных администраций совместно с индустриальными предприятиями сесть и разложить новую промышленную политику», - сказал глава правительства.

По его словам, в первую очередь, правительство должно обратить внимание на предприятия восточной Украины, поскольку они исторически ориентированы на рынок России, которая и дальше продолжит «закручивать гайки». В связи с потерей рынка нашего «северного соседа» необходимо сконцентрировать усилия на поиске как новых рынков за границей, так и на развитии внутреннего рынка страны. Глава правительства подчеркнул, что нужно сформировать внутренний рынок заказов для промышленных индустриальных предприятий.

Антон Дранник (УНИАН)