Стоимость новой Украины: 97 миллиардов долларов на 10 лет стройки

Этим материалом редакция УНИАН завершает праздничный цикл публикаций, посвященных Дню Независимости Украины в 2015 году.

Фраза «обновление инфраструктуры» в последние годы – популярный лозунг политиков, стремящихся во власть, и излюбленная тема для рассуждений на разного калибра публичных мероприятиях чиновников всех мастей.

Сколь часто это словосочетание произносят, столь же мало спешат его расшифровывать. Инфраструктура – тот фундамент, на котором строится страна и ее экономика, это – скелет, без которого современное государство с его промышленностью, финансами и социальной жизнью просто невозможно.

Более того, несмотря на декларации об обновлении инфраструктуры, никто из чиновников до сих пор не удосужился составить хотя бы примерную смету такого масштабного проекта. УНИАН решил помочь.

В современной бизнес-лексике под понятием государственная инфраструктура понимают несколько составляющих жизнеобеспечения: дороги, соединяющие порты, населенные пункты, месторождения полезных ископаемых и границы стран (главное назначение – перемещение промышленных товаров и продовольствия), дороги внутри населённых пунктов (необходимое условие для проживания и постоянного перемещения рабочей силы), система водоснабжения (необходимо как для проживания людей, так и для функционирования промышленности), система утилизации отходов производства и жизнедеятельности населения, а также средства защиты окружающей среды, в том числе – воздуха (чтобы конкретный участок планеты можно было эксплуатировать длительный срок – это важно для любого инвестора, желающего вложить деньги в определённый клочок земли).

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Собственно, там, где не налажена подача чистой питьевой воды, нет нормальных дорог, воздух не пригоден для дыхания, а мусор и токсичные стоки загрязняют землю, не смогут на длительный период поселиться люди, а, значит, нет смысла в таком месте строить заводы или фабрики.

И, наоборот, туда, где пока нет производства, но проложены дороги и где есть вода, а стандарты защиты окружающей среды гарантируют долгосрочную пригодность территории для жизни людей – неизбежно придет инвестор, который будет строить предприятия, жилища для тех, кто будет на этих предприятиях работать, стадионы, рестораны и кинотеатры, чтобы рабочие могли отдыхать, больницы – чтобы лечится и т.п.

Используемая инфраструктура современной Украины, подписавшей Соглашение об ассоциации с ЕС и намеревающейся подавать заявку на членство в Европейском Союзе, создавалась в прошлом веке. Тот фундамент страны, который мы сейчас эксплуатируем, главным образом был построен (или реконструирован) еще во времена СССР, то есть, 30-80 лет назад.

Сейчас он устарел – как в прямом смысле (металлические канализационные трубы проржавели от старости, а дороги разрушились), так и «морально» – многие инфраструктурные технологии и приспособления, все еще сносно работающие в Украине, не соответствуют современным стандартам качества, энергоэффективности и экологичности.

Мы задались целью сосчитать, сколько будет стоить тотальное обновление базиса для всех сфер жизнеобеспечения, чтобы страна в течение 10 лет стала полноценной европейской державой (как нам обещают политики), а также, какие шаги, кроме сбора средств, должна сделать власть для достижения этой амбициозной цели.

Сумму, вынесенную в заголовок этой статьи, хоть она и является внушительной, тем не менее, украинская власть реально может собрать (ниже мы объясним, где). Но для этого потребуется победить коррупцию, гарантировать права иностранных инвесторов и отказаться от практики перманентного изменения налогового законодательства.

Дороги: 1 триллион гривен

Главный атрибут любой развитой страны – дороги, которые играют ключевую инфраструктурную роль. Это – и международные перевозки грузов (основной двигатель экономики – торговля), и внутреннее сообщение (миграция населения), и важный современный элемент экономики – туризм.

Для Украины дороги – головная боль и урон для имиджа уже много лет. Из года в год они тают весной вместе со снегом и эпизодически латаются до поздней осени. А украинские водители не понаслышке знают, чем вреден привычный для последнего времени так называемый ямочный ремонт – ДТП, износ автомобиля, расход топлива.

Насколько реально обновить систему транзитных магистралей и трасс, соединяющих важнейшие промышленные центры Украины в течение 10 лет и в какую сумму это выльется? Как выяснил УНИАН, основные транспортные коридоры страны за этот срок вполне можно реконструировать и привести к европейским стандартам – но на это необходим 1 триллион гривен.

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«У нас 430 тысяч километров дорог, из них 97% - в неудовлетворительном состоянии. Чтобы привести их в порядок за 10 лет, нужно выделять по 100 млрд грн в год», - заявил в интервью УНИАН куратор планирования автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль, основатель компании GlobalLogic и социальной инициативы по благоустройству дорог «Моя дорога». По его словам, в привязке к примерам европейских стран, данная сумма не является слишком большой. «Это не такие большие средства, например, Польша за последние 10 лет вложила в дороги около 80 млрд евро. Часть этих средств они собрали сами в виде акцизов, большую часть дал Евросоюз в виде займов», - добавил чиновник.

Сеть наших автотрасс строилась в 50-60 годах двадцатого столетия, сейчас она изношена на 90% вследствие ежегодного увеличения нагрузки – к сегодняшнему дню парк автомобилей в Украине вырос в 20 раз с момента сооружения советских «автобанов», нагрузки на ось современных грузовиков увеличились втрое, выросла средняя скорость движения авто. Само собой, спроектированные в прошлом веке советские пути такой нагрузки технически выдержать не могут.

При этом руки к их капитальному ремонту не доходили 30-40 лет (по нормам капиталка должна осуществляться раз в 10-12 лет). Стране всегда «не хватало» средств. А те, что выделялись – даже миллиардные ассигнования последних лет – часто большей частью разворовывались. Как результат: из 172 тысяч км дорог общего пользования по новым технологиям построены и реконструированы 4,5 тыс. км – лишь 3%.

В 2015 году на содержание дорог Украины в бюджете выделено 13 млрд гривен (чуть менее 10 млрд грн пойдут на погашение долгов «Укравтодора», на сами дороги – почти 3,5 млр грн). По мнению экспертов, этого хватит только для поддержания текущего уровня аварийности. И то – лишь в том случае, если строители и чиновники украдут средства по минимуму.

Впрочем, правительство обещает некий новый подход – власть уверяет, что нас ждет реальная реформа отрасли. Профильное министерство уже презентовало еще не утвержденные перспективы возрождения автотрасс страны (правда, они не новы – ранее были выписаны в различных правительственных программах, принятых в течение 24 лет независимости). Преобразования основываются на трех китах, что соответствует мировой практике.

Первое – передача дорог в концессию. Этот механизм предполагает поиск инвестора, которому дорога передается в управление на определенный срок, например, 50 лет, и этот инвестор обязан ее реконструировать, обслуживать, - взамен взымая плату за проезд по этой дороге. Благодаря передаче в концессию дорожного хозяйства состояние трасс существенно улучшили многие развивающиеся страны мира. «Укравтодор» уже объявил конкурс на строительство первой в Украине концессионной дороги «Львов–Краковец».

Но эксперты не исключают, что желающих вложить средства в украинские дороги найти будет сложно – страна с переходной экономикой и в глубоком кризисе, использование трасс иностранными фирмами ограничено, у населения низкий уровень доходов – есть риски окупаемости вложенных в строительство средств. Кроме того, государство должно предоставить гарантии концессионерам, в соответствии с законодательством о международных договорах. Да и о том, что сама по себе передача дорог в концессию – не панацея, красноречиво говорит и тот факт, что упомянутый проект «Львов-Каковец» безуспешно пытаются кому-то отдать для строительства и обслуживания уже более 10 лет.

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И если концессия – это первая часть реформы, то вторая, очень важная в целом, которую необходимо как можно быстрей реализовать, – ликвидация «дорожной коррупции», которая достигла небывалых размеров. Для ее искоренения необходима полная реконструкция главных предприятий дорожного хозяйства. Основой может стать децентрализация выделяемых на дороги средств и новые технологии строительства дорог.

Третья составляющая реформы – варианты привлечения дополнительных средств для реконструкции украинских дорог, которые сейчас рассматриваются профильным министерством. Один из них, кстати, при презентации реформы он не озвучивался, но давно известен в мире, – повышение налога на бензин (с 1 января 2015 года в Украине введен 5% налог на продажу топлива на АЗС. По оценкам Министерства инфраструктуры, за счет его в этом году будет собрано около 10 млрд грн, тогда как в целом «Укравтодору» на ремонт и содержание дорог выделено около 3,5 млрд грн). Кстати, данный налог в Украине в разы меньше, чем в соседних государствах.

Роман Хмиль считает, что повышение налога необходимо: «Соседние страны, включая Россию, платят в 2-3 раза больше акциз, в дороги нужно инвестировать, если мы их действительно хотим». Правда, при этом куратор дорог добавляет: «Мы уже платим порядка 50 млрд грн в год акцизов на бензин, вот только до дорог они не доходят». Сейчас, по его словам, создается целевой государственный дорожный фонд на 2016-й год.

«Если будет принят закон о дорожном фонде, то бюджет составит 40 млрд грн, из которых 14 млрд грн пойдут на погашение долгов, накопленных в прошлом. На дороги останется 26 млрд гривен против 3,5 млрд в этом году», - уточнил Хмиль.

Тут, правда, встает еще одна законодательная проблема, связанная с идущей в стране другой реформой – по децентрализации. В рамках децентрализационного проекта большая часть акцизов переходит в управление местных властей, для которых вопрос содержания и реконструкции дорог государственного значения первостепенным не является (на местах куда важнее чинить больницы, школы, прокладывать газ и т.п.).

Пока вопрос повышения «бензинового» сбора – только на стадии обсуждения, решение по нему будет приниматься через несколько лет, после дискуссий как экспертных, так и общественных.

Посему, вначале будут внедрены (в профильном министерстве обещают это сделать в течение года) два механизма пополнения дорожного фонда – плата с грузовиков весом более 12 тонн и внушительные штрафы за перегруз авто. Кстати, эти меры помогут не только пополнить дорожный бюджет, но и сохранить покрытие. Тут стоит вспомнить практику Германии – дорожного лидера Европы: в стране уже 15 лет взимается плата за проезд грузовиков по автобанам, которых насчитывается 13000 километров. Сборы за проезд грузовиков весом более 12 тонн составляют порядка 5 миллиарда евро ежегодно. Платят все: и немцы, и иностранцы. В среднем по 17 центов за километр – сколько километров проехал, столько и заплатишь. Правда, все попытки ввести в ЕС единую систему оплаты провалились. В каждой стране – свои правила и свои расценки.

Помимо дорог государственного значения, существуют местные, то есть, дороги внутреннего сообщения – регионального значения и внутри населенных пунктов. Они также играют важную роль в жизни Украины – эта инфраструктура обеспечивает внутреннюю миграцию населения, товаров, услуг. И если она в подобающем состоянии, то и сам регион (район, городок, поселок, село) становится жизнеспособным, привлекательным, в том числе для инвесторов: есть дороги – можно строить предприятия, открывать агрофирмы, запускать цеха и т.д. А это – тысячи рабочих мест, рост производства, торговли, что скажется на пополнении бюджета.

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В Украине внутренний сегмент дорожного хозяйства – в полном запустении. Улучшать дорожное сообщение на местном уровне планируется за счет децентрализации использования средств от разного рода налоговых поступлений. Как вариант финпомощи региональному дорожному хозяйству рассматривается введение муниципального сбора «за въезд» (в областные и районные города), с последующим распределением денег внутри конкретного региона.

На сегодня платный въезд в города разного калибра – мировая практика. Она давно реализуется в Европе, особенно тактически верно в Англии, Швеции, Италии, Германии – там тоже денег у городских властей хронически не хватало, платный въезд стал простым решением многих финансовых дорожных проблем местного значения. Особенно ярким является пример Норвегии, которая внедрила платный въезд в города еще в начале 1980-х годов прошлого столетия, а средства шли исключительно на местное дорожное строительство.

Подытоживая дорожную тему, констатируем – украинские дороги могут стать европейскими, сделать это за десять лет – вполне реально.

Тепло- и водоснабжение: 275 млрд

Из-за устаревших прогнивших труб, допотопных технологий, неэффективного распределения в больших городах зон с центральным и индивидуальным отоплением (некоторые жилмассивы мегаполисов невыгодно отапливать водой с ТЭЦ по причине удаленности и больших потерь тепла в трубопроводах), украинская энергетика и система ЖКХ неэффективно сжигают миллионы кубометров газа и тысячи тонн угля ежемесячно, что сказывается на тарифах для всех потребителей (потери энергии из-за ее нерационального использования оплачивают вскладчину все потребители – это заложено в тарифы), и, кроме всего прочего, наносит удар окружающей среде.

Возможно ли изменить ситуацию (хотя бы обновить устаревший фонд отрасли) за 10 лет и какая сумма для этого понадобится?

По мнению экспертов, модернизация ЖКХ Украины до приемлемого уровня обойдется в сотни миллиардов гривень (точные подсчеты никогда не проводились). Хоть эта цифра и огромна, тем не менее, уверяют эксперты, деньги найти необходимо, иначе отрасль ждет коллапс.

«Можно отталкиваться от следующего: стоимость реконструкции НСК «Олимпийский» (по уверению прошлой власти, реконструкция НСК «Олимпийский» для проведения Евро-2012 обошлась в $600 млн, – УНИАН) эквивалента затратам для полной замены тепловых сетей в Киеве. А на периферии это будет сделать намного дешевле и проще», - уверил УНИАН директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

Исходя из цифры, названной Сергиенко, займемся подсчетом. В Киеве замены и капитального ремонта требуют порядка 50% трубопроводной инфраструктуры: ведь город фактически удвоился в смысле населения и жилого фонда уже в годы независимости, а, значит, часть труб достаточно новые. В остальном, учитывая примерно одинаково плохое состояние этой сферы по всей стране, и то обстоятельство, что в города Украины вмещают порядка 31 миллиона жителей (эта цифра суммарно в 10 раз больше населения Киева), и что трубное хозяйство, в отличие от столицы, там преимущественно советской закладки, можно предположить, что, в общем потребуется примерно 12 млрд долларов, или чуть более 275 млрд грн.

По мнению Сергиенко, цена вопроса пугать не должна, а выход из ситуации – есть. «У нас госбюджет составляет полтриллиона гривен, и, если бы системно каждый год на обновление фондов ЖКХ выделялось порядка 50 миллиардов, если бы взять кредит Всемирного банка под небольшие проценты и заложить эти средства – хотя бы 10 гривен в тариф на коммунальные услуги, и, если бы средства не разворовывались, - все получится. Есть еще государственно-частное партнерство, когда государство и частный бизнес совместно решают проблему. Так или иначе, но ее нужно решать – власть должна быть ответственна перед народом», - подчеркивает Сергиенко.

Теплосбережение: 700 миллиардов

Одной из самых значимых инфраструктурных реформ в стране является реформа ЖКХ в сфере энергоэффективности, напрямую связанная с различными тарифами, которые платят украинцы и предприятия.

Шаги по решению проблемы теплосбережения в течение 10 лет эксперты оценивают в 700 миллиардов гривен, но при условии системных инвест- и госвложений, жесткого контроля государством расхода средств и учета услуги поставки тепла на основе соответствующих законодательных нововведений.

На сегодня в Украине стоимость потерь тепла равна цене 8 млрд кубометров газа – годовой объем потребления голубого топлива Киевом, Киевской, Винницкой и Житомирской областями. Около 85% жилых зданий в Украине были построены в советское время, когда требования к энергоэффективности были ниже актуальных мировых в 3-4 раза (в СССР не было необходимых материалов, а газ, напротив, был очень дешевым). Теперь же в Украине потери тепловой энергии на отопление одного квадратного метра жилья и вовсе в 4-5 раз выше аналогичных показателей таких стран, как Финляндия или Швеция. В среднем, каждый дом теряет около 40% тепла через фасады – окна и стены. А общая площадь жилищного фонда Украины превышает 1 млрд кв. м.

В деньгах Украина теряет из-за отсутствия внятной политики по энергосбережению почти 90 млрд гривен в год: это и потери при транспортировке горячей воды от котельных до жилых домов, и потери тепла через неутепленные стены и старые окна, и ежегодные потери от вытекания горячей воды на аварийных участках трубопроводов. Не удивительно при этом, что ЖКХ – крупнейший потребитель энергоресурсов в Украине. Каждый год на его нужды расходуется около 70 млрд тонн условного топлива.

Так что, внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве является стратегическим направлением.

Важное место в модернизации ЖКХ в плане повышения его энергоэффективности занимает отход от использования распространенного в Украине централизованного теплоснабжения – наследия СССР. Оно на современном этапе – тормоз развития и внедрения энергосберегающих программ. Причина – потому что оно нерациональное, избыточное. Не задаваясь целью экономии ресурсов, советские инженеры и архитекторы пытались внедрить его повсеместно, даже в тех районах городов, которые максимально удалены от теплогенерирующих объектов (ТЭЦ, котелен), в результате чего потери тепла при транспортировке теплоносителя по многокилометровым трубам – чудовищны.

Украинцы в последние годы массово отказываются от централизованного отопления в пользу индивидуального с учетом экономичности последнего. Прошлая власть жестко урегулировала переход граждан на автономное отопление. Причина, по словам тогдашних чиновников, – «автономизация» приведет к разрушению системы централизованного теплоснабжения как целостного комплекс, а массовая установка котлов представляет собой экологическую опасность. Правда, ряд небольших западных городов Украины смогли перейти на автономку. И на этом – все…

Итого: по подсчетам экспертов, на утепление жилых многоквартирных домов по всей стране необходимо потратить порядка 500 миллиардов гривен и на переформатирование централизованного отопления, перевод квартир на индивидуальное отопление там, где это уместно – еще до 200 миллиардов гривен (установка газового котла, монтажные работы, обустройство дымохода в одной квартире – около 30 тысяч гривен. В Украине, по оценкам специалистов, разумно было бы перевести на индивидуальное отопление около 5 миллионов квартир – суммарно это 150 миллиардов гривен, однако, еще до 50 млрд потребуется на реконструкцию газотранспортных сетей, водоотвода и т.п.). В целом – 0,7 трлн гривен.

Чистая вода: 200 миллиардов

Унаследованное от СССР водное хозяйство, которое за все годы независимости только разрушалось, модернизируясь лишь точечно, в большинстве своем исчерпало резервы. Результат – низкое качество питьевой воды, что бьет и по здоровью жителей страны, и имеет прямое отношение к развитию туризма, и повышает производственные затраты (особенно, в пищевой промышленности).

Украина по данному показателю занимает 95 место из 122 стран мира. Лидеры качества воды из централизованных систем водоснабжения – Финляндия, Новая Зеландия, Канада, Великобритания и Япония. Правда, у нас вода немного лучше, чем на Гаити и в Эфиопии.

В целом в Украине 80% воды потребляется из поверхностных источников – Днепра, Днестра и т.д. (35 млн человек), а 20% - из подземных. В Европе все – с точностью до наоборот. Один из опрошенных УНИАН экспертов назвал Днепр сточной ямой, куда попадает огромное количество неочищенных сточных вод, сбрасываются промышленные отходы, смываются дождем пестициды, нитраты, соли тяжелых металлов и т.д. Правда, затем вода очищается на спецстанциях и только после этого подается для использования. Но в каком состоянии находятся наши водоканалы, водопроводы и система очистки стоков, украинцы знают точно. Последний пример: в начале этого года произошло массовое отравление в микрорайоне Киева Бортничи из-за попадания в питьевую воду фекалий. Конечно, затем прокуратурой было возбуждено уголовное дело, но более сотни людей, в том числе дети, оказались на больничной койке.

В народе уверяют, что всему причиной Бортническая станция аэрации (БСА) – единственное очистное сооружение столицы Украины, построенное еще в 1960-х годах, тогда как мегаполисы многих стран мира имеют по несколько таких станций, и с лучшими «сроками годности». БСА со времени сооружения никаких изменений не претерпела. Ее реконструкцию на международные гранты «начинали» неоднократно. В 2012 году разработали даже программу модернизации станции, работы оценивались в свыше 5 млрд грн. Якобы и первые средства выделялись, но ничего не изменилось. Сейчас за модернизацию БСА взялась Япония. Она выделяет на эти цели 108 млрд иен (около 870 миллионов долларов).

Подобный столичному расклад с питьевой водой характерен и для регионов, особенно это касается Харькова, Одессы, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Суммарно для городов Украины (включая Киев, на который 870 миллионов долларов дают японцы), по подсчетам экспертов, требуется до 8 миллиардов долларов. За вычетом Киева, найти осталось еще чуть более $7 млрд.

Кроме того, в большинстве водоканалов Украины используются очень древние насосы, созданные в те времена, когда само понятие «энергоэффективность» никого не заботило. В частности, компрессоры, качающие воду в большинстве крупных городов страны, не умеют регулировать собственную мощность в зависимости от потребления воды городом. Например: компрессор имеет мощность 1 мегаватт, и он работает в таком режиме круглосуточно. Ночью потребление воды резко уменьшается. Но компрессор продолжает работать на полную нерегулируемую мощность. Чтоб в системе не образовалось избыточное давление и не полопались трубы в масштабах целого населенного пункта, перед компрессором ставят заслонку, которая уменьшает объем потока подаваемой воды. Компрессор перегревается, потребляет еще больше электроэнергии на охлаждение, чаще ломается… В цивилизованных же странах (и лишь некоторых городах Украины) стоят современные, умные компрессоры, которые, когда давление воды в сети повышается в следствие снижения потребления, снижают свою мощность, потребляя меньше энергии и продлевая свой ресурс.

Эксперты оценили исправление ситуации с устаревшим оборудованием по доставке чистой воды в дома и на предприятия и водоотводом в 56 миллиардов гривен (2 миллиарда долларов), которые нужно освоить в течение 10 лет. При этом они уверяют – если меры не будут предприняты срочно, то в скором времени чистая вода украинцам будет только сниться.

Может, новой власти удастся напоить украинцев чистой водой?.. Цена не так уж велика: не хватает менее 9 миллиардов долларов США.

Мусор: экологический прорыв за 50 миллиардов

Еще одна горячая тема в Украине – утилизация и переработка мусора. В данной сфере ситуация, без преувеличения, - катастрофическая. Наша страна занимает первое место в мире по количеству мусора на душу населения – каждый украинец ежегодно создает 200-250 кг твердых отходов, житель большого города – 330-380 кг. Кроме того, более 160 тысяч гектаров земли переданы под полигоны для мусора, на которых хранится около 35 млрд тонн отходов. Плюс каждый год создается более 10 тысяч незаконных мусорных свалок, т.к. полигонов не хватает и большинство из них исчерпали свой ресурс. Все эти мусорные кладбища создают огромную нагрузку на окружающую среду. А образующиеся на них газы стимулируют парниковый эффект и отравляют воздух. Такое положение вещей добавляет еще один минус имиджу Украины, а также несет угрозу как природе страны, так и здоровью ее жителей. Все государственные планы по созданию современных заводов по переработке мусора и отходов проваливались один за другим. Основная причина – к данной проблеме никогда не относились как в первостепенной, деньги для ее решения не выделялись в необходимом объеме.

Эксперты считают, что в течение 10 лет исправить ситуацию можно, но для этого понадобятся порядка 50 миллиардов гривен.

«За десять лет очисть Украину можно и необходимо, но средств нужно много, приблизительно несколько десятков миллиардов гривен, порядка 50. Но этот прогноз – пальцем в небо. Еще никто не оценивал конкретно объемы бедствия, только сейчас этим начинаем заниматься. По самым скромным оценкам, 4% территории Украины находятся под свалками. Если посмотреть под ноги – то гораздо больше. Несанкционированные свалки статистика не учитывает», - рассказал УНИАН глава Общественной организации «Сделаем Украину чистой» Владимир Гаркуша.

Официально, на сегодня в Украине насчитывается более 6500 мусорных полигонов, в то время, как, согласно нормам Европейского Союза, их должно быть не более 500. В каждой европейской стране действуют десятки мусоросжигательных заводов и предприятий по утилизации отходов. В Украине есть лишь 3 мусоросжигательных завода – в Киеве, Днепропетровске, Харькове, но работает только один – столичный. При этом практически нет полноценных мощностей по утилизации отходов и полностью отсутствует система раздельного сбора мусора, что для европейцев давно стало нормой.

К слову, в Европе мусор – важный энергоресурс. Яркий пример – Швейцария. С 2000 года там введен закон, согласно которому весь неподлежащий вторичной переработке мусор должен утилизироваться исключительно на мусоросжигательных заводах, где получают энергию и тепло для центрального теплоснабжения. В Швейцарии такие заводы построены в каждом кантоне. Предприятия сжигают в среднем около 160 тыс. тонн мусора в сутки, обеспечивая теплом до 18 тыс. человек. Все заводы в целях экологической безопасности постоянно переоснащаются специальными фильтрами. Как результат вот такой правильной мусорной политики – на сегодня швейцарцы импортируют отходы из соседних стран.

Еще один яркий пример «чистильщика» - Швеция. Индустрия переработки отходов дает стране 20% всего теплоснабжения. На 30 заводах перерабатывается 96% мусора, собираемого в Швеции, еще 800 тысяч тонн импортируется в страну из соседних государств. Но и этого оказалось мало – шведские бизнесмены хотят увеличить объемы импорта, как минимум, в два раза, что позволит нарастить объем переработки на заводах на 30% в течение 6-8 лет.

Эксперты считают, что перестроить ситуацию с отходами в Украине на европейский манер можно, следуя двум принципам: проведение на высшем уровне образовательной и разъяснительной работа среди населения – украинцы сейчас вообще не задумываются над происходящим в этой сфере, а также законодательными новшествами.

Что касается госфинансирования «мусорной» проблемы, то на запрос УНИАН Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ответило: «Законом «О государственном бюджете Украины на 2015 год» Минрегиону не предусмотрены расходы на финансирование программ в сфере обращения с бытовыми отходами».

Общая смета

Если суммировать все названные экспертами суммы, то получается, что новый инфраструктурный фундамент Украины стоит приблизительно 2225 миллиардов гривень – по нынешнему курсу, порядка 97 млрд долларов. С учетом того, что мы рассчитывали модернизацию Украины в течение 10 лет, выходит, каждый год понадобится 9,7 млрд долларов, или 223 млрд гривен. Бюджет нашей страны на 2015 год составляет почти 476 млрд гривен. Если отталкиваться от показателя ВВП (в 2014 году реальный ВВП снизился на 6,8% по сравнению с 2013 годом, до почти 1,6 трлн гривен в фактических ценах, без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и Севастополя), то цифра совсем уже не кажется заоблачной.

Наконец, даже если проводить обновление инфраструктуры государства исключительно за счет внешних заимствований, по мнению специалистов, найти указанные деньги – реально. Если для инвесторов будет понятно, что в Украине отбить свои вложения возможно.

Для мировых доноров 9,7 млрд долларов в год – смешная сумма. Эксперты ООН прогнозируют, что в 2015 году объем прямых иностранных инвестиций в мире составит около 1,4 трлн долларов. Таким образом, даже если искать деньги для реконструкции украинского инфраструктурного фундамента исключительно на внешних рынках, потребуется привлекать менее одного процента доступных в мировом масштабе денег ежегодно. Украинская власть может, и должна это сделать. А шаги, которые необходимы для привлечения инвесторов, лежат на поверхности.

«Для инвесторов, в первую очередь, важно выполнение законов. В этом контексте необходима судебная реформа и реформа прокуратуры. Последняя уже стартовала, но судебная пока не тронулась с места. Также важна дерегуляция налоговой системы. Это – те три ключевых пункта, с точки зрения реформ, чтобы инвесторам было комфортно в Украине.

Инвесторы боятся неопределенности: например, с внешним долгом, но эту проблему в ближайшие дни мы решим, и войны на востоке, но там – затухающие колебания, поэтому ситуация уже не так волнует инвесторов. То есть, в принципе, инвесторы уже могут заходить в Украину.

В отношении того, что может стать для них стимулом – так это приватизация. От того, как власть проведет запланированную приватизацию, будет зависеть напрямую, придут к нам миллиарды долларов, или миллионы. Инвестор получит сигнал – либо Украина стала жить по-новому, либо будет вынужден констатировать: Украина – привлекательная страна, дешевая рабочая сила, ассоциация с Евросоюзом, географическое расположение, зона свободной торговли с ЕС, но в стране мало что изменилось. Украина может стать растущим восточноевропейским тигром, либо остаться «стандартной», - подытожил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Нана Черная (УНИАН)