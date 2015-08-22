Apple потеряла на биржевых потрясениях в США 158 миллиардов долларов

Компания Apple,наводнившая весь мир «айфонами» и «айпадами», потеряла в результате биржевых потрясений последнего времени в США 158 млрд долларов, пишет Эхо Москвы.

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Apple по-прежнему остается самой дорогостоящей компанией страны, чья рыночная капитализация оценивается сейчас в 618 млрд долларов, но прежние смелые рассуждения биржевиков о том, что ей по силам преодолеть и рубеж в 1 трлн долларов, сменились опасениями по поводу возможности дальнейшего спада.