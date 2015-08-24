Российский рубль продолжает падение - 71 за доллар

Отмечается, что курс рубля упал ниже уровня 71 за доллар впервые с 30 января на фоне упавшей ниже 45 долларов за баррель нефти марки Brent.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные биржи.

"К 10:25 курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,92 рубля до 71,03 рубля и уже поднимался до 71,28 рублей, евро — на 2,77 рубля, до 81,44 рубля", - говорится в сообщении.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 2,21% — до 44,46 доллара за баррель.

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Как сообщал УНИАН, ослабление курса российской валюты происходит на фоне падения мировых цен на нефть, которые достигли минимумов за шесть лет. Утром 21 августа котировки Brent опустились до $46 за баррель, а WTI – до $40,8 за баррель. Днем того же дня баррель Brent поднялся до $46,2, а WTI – до $41,1.

19 августа аналитики Citigroup не исключили, что цены на нефть опустятся до уровней мирового финансового кризиса 2008 года, передавало Bloomberg. Тогда стоимость барреля WTI обвалилась до $32,4, а Brent – до $39. В Sberbank CIB предупреждали, что в случае падения цен на нефть Brent ниже $45 за баррель курс доллара может вырасти до 70 рублей.