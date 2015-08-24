В России евро на торгах впервые за год поднялся выше 83 рублей

Падение курса российской национальной валюты происходит на фоне снижения мировых цен на нефть, передает Би-би-си. Сегодня днем стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась до $43,73 за баррель.

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Ранее Банк России установил официальный курс доллара на 25 августа на уровне 70,75 руб. Официальный курс евро повышен на 4,48 руб. до 81,15 руб.

Таким образом, курс доллара обновил максимум с 1998 года, когда была проведена деноминация.

Предыдущий рекорд был установлен 3 февраля 2015 года, когда ЦБ установил курс доллара на уровне 69,66 руб.