В России евро на торгах впервые за год поднялся выше 83 рублей
16:46, 24 августа 2015Финансы
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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 4,37 руб. до отметки 83,01 руб. При этом евро превысил отметку 83 руб. впервые с 17 декабря 2014 года.
REUTERS
Падение курса российской национальной валюты происходит на фоне снижения мировых цен на нефть, передает Би-би-си. Сегодня днем стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась до $43,73 за баррель.
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Ранее Банк России установил официальный курс доллара на 25 августа на уровне 70,75 руб. Официальный курс евро повышен на 4,48 руб. до 81,15 руб.
Таким образом, курс доллара обновил максимум с 1998 года, когда была проведена деноминация.
Предыдущий рекорд был установлен 3 февраля 2015 года, когда ЦБ установил курс доллара на уровне 69,66 руб.
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