Кредиторы Украины предлагают списать 20% - СМИ

Об этом сообщают британская Financial Times и американская Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает Русская служба Би-Би-Си.

Списание 20% - последняя обсуждаемая сделка, и обе стороны, кажется, настроены пойти навстречу друг другу, чтобы выполнить требование Международного валютного фонда снизить долги Украины частным кредиторам на 15,3 млрд долларов в течение следующих четырех лет, отмечает FT.

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По данным источника этой газеты, соглашение может быть достигнуто уже на этой неделе.

Киев добивается списания 40% долга, сосредоточенного в руках частных инвесторов. В свою очередь инвесторы считают, что Украина сможет выплатить долг, если предоставлять ей отсрочки для платежей.