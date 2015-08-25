Курс рубля восстанавливает утраченные позиции - 69,95 за доллар

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 70 руб., позволив российской валюте отыграть падение понедельника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По мнению экспертов, возможность новых скачков на валютном рынке все еще сохраняется.

Отмечается, что к 21:00 доллар торговался в районе отметки 70 руб. По состоянию на 20:44 доллар стоил 69,95 руб. Это на 0,8 руб. (1,22%) превышает уровень открытия понедельника.

Также заметно упал курс евро после достижения дневного максимума в 83,62 руб.

По словам аналитиков, отскок цен объясняется сильной волатильностью, которая установилась на рынке.

"На фоне низкой нефти валютный рынок ведет себя очень волатильно. Это - не отскок на основании конкретных факторов, а скачки в разную сторону. Во вторник вряд ли рынок успокоится - слишком высокое напряжение на мировых рынках", - сообщил Александр Мюльбергер, руководитель трейдинга на валютном рынке ФГ БКС.

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