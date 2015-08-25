Канадский доллар достиг восьмилетнего минимума по отношению к доллару США

Канадский доллар начал падать с начала текущего года, преодолев психологическую отметку ниже 80 центов США еще в январе. В первую очередь, на национальную валюту оказывает влияние стремительное падение мировых цен на нефть, а также понижение Банком Канады основной ставки.

Нынешняя торговая сессия на бирже в Торонто, которую здесь уже окрестили "черным понедельником", также закончилась обвалом индекса TSX. Он потерял 420,93 пункта (-3,12%) и остановился на отметке в 13,052.74. В течение торгов TSX терял до 750 пунктов.

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Причиной "черного понедельника" в Торонто, как и на других мировых торговых площадках, стал обвал Шанхайской биржи, где индекс Shanghai Composite упал на 8,49% до 3209,91 пунктов. "Теперь весь мир ждет массированных действий от правительства Китая, нужна своего рода базука, которая могла бы "взорвать" все это безумие на рынках", - заявил телеканалу CBC аналитик компании Southwest Securities Марк Грант.

Ранее УНИАН сообщал, что индекс FTSE Eurofirst 300 опустился в понедельник более чем на 5%, что стало для него худшим результатом с марта 2009 года. За месяц он потерял 13,52%, а это худший показатель с сентября 2002 года.