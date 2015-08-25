Чечня просит списать ей более 5 миллиардов гривень долгов за электроэнергию и газ

Чечня попросила федеральные власти списать ей 16,23 миллиардов рублей ( 5,063 миллиарда гривень) долга за электроэнергию и газ за период с 1999 по 2009 год, когда в регионе действовал режим контртеррористической операции (КТО). Письмо с предложением рассмотреть списание безнадежных долгов было направлено заместителю полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Сергею Милейко.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение замминистра промышленности и энергетики Чечни Ризвана Магомедова.

По его словам, год назад глава республики Рамзан Кадыров уже обращался с аналогичной просьбой к президенту страны Владимиру Путину. В своем письме чеченский лидер также отмечал, что долги нужно списать из-за действовавшего в республике режима КТО.

Как заявлял Кадыров, к неплатежеспособности потребителей энергоресурсов Чеченской Республики привели боевые действия, отсутствие банковской системы и какой-либо экономической жизни в регионе.

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"В связи с высокой дотационностью бюджета Чеченской Республики решить проблему неплатежей на республиканском уровне не представляется возможным", — подчеркнул Кадыров.