Казахстанская тенге продолжает снижаться по отношению к доллару

Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на утренних торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник, 25 августа, понизился на 11,50 тенге и составил 230,11 тенге за 1 доллар США, передает Kapital.kz.

По данным KASE, на торгах долларом США во вторник на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 225 тенге за 1 доллар США; максимальный курс – 250 тенге за 1 доллар США; курс закрытия – 235 тенге за 1 доллар США.

Читайте такжеBloomberg назвал десять валют, которые могут упасть вслед за юанем и рублемОфициальный курс Нацбанка РК на 25 августа составляет 218,61 тенге за 1 доллар. 26 августа, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 230,11 за 1 доллар США.