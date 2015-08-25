Белорусский рубль ослаб к корзине валют на 3,54%

Белорусский рубль в понедельник, 24 августа, ослаб к корзине валют на 3,54%, передает БЕЛТА.

Читайте такжеЭкономика Беларуси неумолимо падает: ВВП за семь месяцев сократился на 4%С учетом результатов биржевых торгов Нацбанк установил официальный курс доллара в размере Br17 601 за $1. Он подорожал на Br871 (21 августа - Br16 730 за $1). Евро подорожал на Br1 098, его курс составил Br19 935 за 1 евро (21 августа - Br18 837 за 1 евро). Российский рубль подорожал на Br1,58 до Br247,3 за 1 российский рубль (21 августа - Br245,72 за 1 российский рубль).