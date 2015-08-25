Соглашение с кредиторами о списании 20% долга Украины может быть достигнуто уже на этой неделе - СМИ

Комитет кредиторов Украины, с которым наша страна ведет переговоры о реструктуризации части государственного долга с марта 2015 года, предложил правительству завершить долговую сделку уже на текущей неделе и списать 20% подлежащего реструктуризации долга, в то время как Украина предлагала списать вдвое больше - 40%.

Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

"Переговоры еще продолжаются, и предложение списать 20% долга – это последнее, что может позволить обеим сторонам завершить долговую операцию и соблюсти требования Международного валютного фонда, одно из которых – сократить долг на 15,3 миллиарда долларов в течение последующих 4 лет", - отмечает издание.

По данным Financial Times, предложение может стать залогом завершения переговоров и достижения соглашения уже на этой неделе.

"Списание части долга станет составляющей большого соглашения, включающего пролонгацию платежей, заморозку купонных выплат, а также возможность предоставления так называемых компенсаторных выплат, размер которых будет зависеть от скорости восстановления экономики и уровня ВВП", - подчеркивает Financial Times.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 миллиарда долларов в этом году и до 15,3 миллиарда долларов в ближайшие 4 года. Кроме того, двумя другими обязательными требованиями Фонда являются сокращение долга до 70% ВВП и снижение необходимости во внешнем финансировании до 10-12% к 2020 году.

До настоящего времени договориться с кредиторами и провести реструктуризацию удалось только двум государственным банкам – "Укрэксимбанку" и "Ощадбанку", которые получили отсрочку выплаты долга на 7 лет в обмен на повышение ставки купона без списания основной суммы долга по еврооблигациям с погашением в 2015-2018 годах на 1,5 млрд долл. и 1,3 миллиарда долларов, соответственно.

В июне министр финансов Наталия Яресько заявляла, что Украина "теоретически" в конце июля может объявить мораторий на выплаты в случае отсутствия прогресса в переговорах с кредиторами в рамках действующего с 17 июня закона. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, 24 июля Минфин выплатил купон по евробондам на 120 миллионов долларов.

В середине августа Киев начал еще один раунд переговоров с кредиторами, который, по мнению украинского Минфина, должен стать завершающим. Переговоры проходили в Сан-Франциско по просьбе Специального комитета кредиторов. При этом украинский Минфин назвал эту встречу последней возможностью для достижения общей договоренности о реструктуризации и в очередной раз предупредил, что наша страна будет вынуждена использовать альтернативные механизмы для обеспечения финансирования программы сотрудничества с Международным валютным фондом в случае невозможности достичь договоренности.