Украина выплатила купонный платеж в $60 миллионов по евробондам с погашением в 2021 году

Украина выплатила купонный платеж по суверенным десятилетним бондам, выпущенным в 2011 году на общую сумму 1,5 миллиарда долларов под 7,95% годовых со сроком погашения в 2021 году, сообщил УНИАН источник на рынке. По данным источника, объем платежа составил 60 миллионов долларов.

Министерство финансов пока не давало официальных комментариев по поводу данного платежа.

Согласно расписанию платежей, в сентябре Украина должна будет выплатить по евробондам порядка 500 миллионов долларов. Источники на рынке отмечают, что в отношении этого платежа Украина, вероятнее всего, объявит мораторий в случае, если властям так и не удастся провести реструктуризацию долга.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 миллиарда долларов в этом году и до 15,3 миллиарда долларов в ближайшие 4 года. Общий объем госдолга Украины составляет 68 миллиардов долларов.