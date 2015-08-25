В банковскую систему Украины в течение трех лет нужно "влить" 120 миллиардов гривень

Банковская система Украины на протяжении следующих трех лет должна быть докапитализирована еще на 120 миллиардов гривень, говорится в макроэкономическом прогнозе группы ICU.

"По нашим оценкам, на протяжении следующих трех лет банковскую систему необходимо еще докапитализировать на 120 миллиардов гривень", – приводятся в прогнозе слова аналитика банковского сектора группы ICU Михаила Демкива.

Аналитик отмечает, что докапитализация и признание банками их реальных убытков сделает их более привлекательными для потенциальных инвесторов.

"Свидетельством начала такого процесса служат переговоры между "Альфа Групп" и Unicredit Group относительно приобретения "Укрсоцбанка", - добавил Демкив.

По его словам, платежеспособные банки довнесли капитал на общую сумму 45,1 миллиарда гривень, из которых 30,4 миллиарда гривень приходится на иностранные банки.

"Хотя материнские структуры этих банков (банков с иностранным капиталом – УНИАН) провели замену долговых инструментов (кредитов) на акции без чистого вливания средств, такие операции, по нашему мнению, имели позитивный эффект", – сказал Демкив.

ICU считает, что, хотя банки и увеличили свои резервы до более адекватного уровня, ситуация на рынке пока еще не отображает реального уровня обесценивания активов.

По оценкам группы ICU, доля плохих кредитов по состоянию на первое полугодие 2015 года составляет 24,3%. При этом, еще около 25-30% кредитного портфеля уже реструктуризировано.

"Доля начисленных, но не выплаченных процентов, по нашим оценкам, составляет 9,2% кредитного портфеля, или 100 миллиардов гривень. В первом полугодии 2015 года этот показатель вырос на 1,8%. Это говорит о том, что банки недополучают значительную долю процентного дохода на фоне высокой стоимости привлечения финансирования", – сказал Демкив.

По оценкам ICU, избыточная ликвидность банковской системы составляет около 40 миллиардов гривень, однако аналитики не ожидают быстрого возобновления кредитования.

"Учитывая негативные ожидания банков относительно роста кредитования, НБУ, скорее всего, свяжет эту ликвидность путем продажи банкам ОВГЗ из своего портфеля", - отметил Демкив.

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Как сообщал УНИАН, украинские банки должны устранить проблему отрицательного значения капитала по результатам диагностики в рамках программы с Международным валютным фондом до конца ноября 2015 года по первым 10 банкам, до конца января 2016 года – по следующим 10.

В настоящее время проводится диагностика 20 банков в рамках программы с МВФ, при этом график проведения диагностики и приведения их капитала к нормативному значению отличается между первыми 10 и вторыми 10 банками на два месяца.

Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала банковской системы Украины в июле снизился на 1 п.п. – до 8,03%, при этом значение показателя шестой месяц подряд остается ниже установленного Национальным банком минимально допустимого показателя этого норматива (10%).