Гривня на межбанке опустилась до 22,90 за доллар
12:51, 25 августа 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9890/26,4490 гривни/евро.
REUTERS
В понедельник, 25 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов снизились до 22,50/22,90 гривни/доллар по сравнению с 22,15/22,25 гривни/доллар на открытие торгов, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9890/26,4490 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3220/0,3280 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,7199 гривни/доллар, к этому часу было заключено 9 сделок на сумму 7,17 миллиона долларов.
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