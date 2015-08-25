Сбербанк России распродает недвижимость своих европейских "дочек"

Сбербанк России решил распродать недвижимость своих европейских «дочек», рассказал «Ведомостям» представитель компании «Российский аукционный дом», с которой госбанк подписал договор о реализации объектов.

Пока в качестве пилотного проекта компания будет продавать недвижимость Sberbank Europe в Венгрии и Хорватии, указал он. По его словам, речь идет об имуществе, перешедшем к банку в счет погашения долгов по кредитам. Многие из объектов достались Сбербанку еще от Volksbank International AG, который он купил в 2012 г., уточняет он.

Читайте такжеBloomberg: Крупнейшие российские банки сокращают персонал из-за санкций ЕСНа реализацию может быть передано около 20 объектов недвижимости, говорит советник гендиректора «Российского аукционного дома» Вальдемар Вайсс. Это - девелоперские проекты и коммерческие объекты, а также жилая недвижимость, перечисляет он, все, что было получено в качестве залогов по кредитам.

Назвать оценочную стоимость недвижимости, выставленной на продажу, Вайсс отказался. Представитель Сбербанка от комментариев отказался. Человек, близкий к руководству Сбербанка, отказался уточнить стоимость недвижимости, указав лишь, что банк заинтересован в ее продаже. Оценить размер имеющейся недвижимости у Sberbank Europe не удалось.

По последним публичным данным на конец III квартала 2013 г., в кредитном портфеле Sberbank Europe ссуды, приходящиеся на сектор недвижимости, составляли около 900 млн евро, еще 345 млн евро – кредиты на строительство, основная их часть – на 742 млн и 219 млн евро, соответственно, – была работающей, говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

Сбербанк работает в девяти странах Европы: Sberbank Europe AG (бывший Volksbank International AG, который госбанк приобрел в 2012 г. за 505 млн евро) управляет дочерними банками в Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Германии и в Украине.

Сбербанку интересно продать не только недвижимость. С февраля банк ведет переговоры о продаже банков в Словакии и Венгрии. Оба банка могут быть проданы входящему в KBC Group чешскому банковскому дому CSOB, говорили два источника «Ведомостей», близких к Sberbank Europe. Сделка пока не закрыта, а среди претендентов числились также чешско-словацкая «дочка» Unicredit Group – Penta, словацкое подразделение OTP Bank и финансовая группа J&T.