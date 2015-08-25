Российские банки за полгода уволили более 35 тысяч человек

Из 30 крупнейших банков РФ в первом полугодии 2015 года был уволен 35 391 человек, или 6,4% всего персонала. Это в 8 раз превышает аналогичный показатель второго полугодия 2014-го, когда ведущие банки сократили всего 4368 человек. В эти же банки за тот же период принято на работу 10 369 человек, в том числе 91,5% в Сбербанк, пишет РБК.

Наибольшая доля сокращений — 53,6% — в минувшем полугодии пришлась на банки, специализирующиеся на необеспеченном кредитовании граждан, — «Хоум Кредит» и «Русский стандарт». В частности, «Русский стандарт» за первые шесть месяцев 2015-го сократил среднесписочную численность персонала на 35,5% (на 6039 человек, до 10 954 человек), а «Хоум Кредит» — на 41,4%(на 12 946 человек, до 18 324 человек).

Из универсальных банков больше всего работников сократил Россельхозбанк — 9,4% (3080 человек), а сильнее всего в процентном соотношении сократил свой штат банк УБРиР — на 26,1% (1763 человека).

«Ситуация в секторе напряженная. Большинство банков сконцентрировано на повышении эффективности. Процессы пересмотра стратегий, оптимизации розничных сетей еще не завершены, так что сокращение персонала, скорее всего, продолжится», — считает заместитель директора группы «финансовые институты» S&P Ирина Велиева.

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Сами банки подтверждают, что сокращение сотрудников вызвано оптимизацией бизнес-процессов в трудной экономической ситуации.

Кризис сказался также на зарплатах и нагрузке банкиров.