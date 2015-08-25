Нацбанк впервые с января увеличил запасы золота – купил более двух тонн

В июле запасы золота в международных золотовалютных резервах Национального банка Украины выросли на 9,09%, или на 0,07 млн тройских унций (2,18 тонны), - до 0,84 млн тройских унций, сообщается на сайте НБУ.

По информации регулятора, количество золота в запасах увеличилось впервые с января текущего года.

При этом в денежном эквиваленте стоимость золота за июль выросла на 5,77 млн долл., до 912,54 млн долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины за июль выросли на 1%, или на 112 млн долл., - до 10,4 млрд долл.

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Объем золота в золотовалютных резервах Национального банка Украины в октябре прошлого года сократился на 0,46 млн тройских унций (14 тонн) - до 0,84 млн тройских унций (26,1 тонны), достигнув уровня июня 2008 года, в ноябре - на 0,08 млн тройских унций, до 0,76 млн тройских унций.