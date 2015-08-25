Китай решил поддержать экономику: снизил учетную ставку до рекордного минимума
Вместе со снижением ставок Народный банк Китая снизил нормы по обязательным резервам для большинства банков на 50 базисных пунктов.
Народный банк Китая, который осуществляет функции Центробанка КНР, объявил о снижении годовой ставки на 25 базисных пункта — до 4,6%, сообщает РБК.
Одновременно ставка по годовому депозиту была также снижена на 25 базисных пункта — до 1,75%. Для Народного банка Китая это уже пятое снижение ставки с ноября прошлого года.
Банк признал, что сейчас наблюдаются "существенные риски для стабильного развития экономики Китая". Организация полагает, что низкие ставки помогут "стабильному и ровному развитию реального сектора".
Вместе со снижением ставок Народный банк Китая прибег и к другому способу стимулирования кредитования. Он снизил нормы по обязательным резервам для большинства банков на 50 базисных пунктов. Нововведения вступят в силу с 6 сентября, когда норма резервов у банков КНР составит 18%.
Центробанк КНР решился на этот шаг после того, как торги на Шахайской бирже во вторник завершились падением на 7,6%, а накануне ключевой индекс Shanghai Composite потерял 8,5%. В эти два дня китайские власти и ЦБ решили не поддерживать фондовый рынок и юань.
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Однако с 11 августа, когда Народный банк Китая объявил о новом механизме курсообразования юаня, страна, по сведениям The Financial Times, потратила 200 миллиардов долларов на поддержку курса юаня, который без этого намного сильнее упал к доллару. Один из собеседников издания оценил расходы правительства КНР на поддержание национальной валюты и фондового рынка в 400 миллиардов долларов.