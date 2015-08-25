Китай решил поддержать экономику: снизил учетную ставку до рекордного минимума

Народный банк Китая, который осуществляет функции Центробанка КНР, объявил о снижении годовой ставки на 25 базисных пункта — до 4,6%, сообщает РБК.

Одновременно ставка по годовому депозиту была также снижена на 25 базисных пункта — до 1,75%. Для Народного банка Китая это уже пятое снижение ставки с ноября прошлого года.

Банк признал, что сейчас наблюдаются "существенные риски для стабильного развития экономики Китая". Организация полагает, что низкие ставки помогут "стабильному и ровному развитию реального сектора".

Вместе со снижением ставок Народный банк Китая прибег и к другому способу стимулирования кредитования. Он снизил нормы по обязательным резервам для большинства банков на 50 базисных пунктов. Нововведения вступят в силу с 6 сентября, когда норма резервов у банков КНР составит 18%.

Центробанк КНР решился на этот шаг после того, как торги на Шахайской бирже во вторник завершились падением на 7,6%, а накануне ключевой индекс Shanghai Composite потерял 8,5%. В эти два дня китайские власти и ЦБ решили не поддерживать фондовый рынок и юань.

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Однако с 11 августа, когда Народный банк Китая объявил о новом механизме курсообразования юаня, страна, по сведениям The Financial Times, потратила 200 миллиардов долларов на поддержку курса юаня, который без этого намного сильнее упал к доллару. Один из собеседников издания оценил расходы правительства КНР на поддержание национальной валюты и фондового рынка в 400 миллиардов долларов.