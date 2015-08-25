Frankfurter Allgemeine: Страх вернулся

Об этом пишет Кристиан Зиденбидель в своей статье «Страх вернулся», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Cтрах возвращается. Со времен британского экономиста Джона Мейнарда Кейнса, мы знаем, что фондовые рынки всегда колеблются между двумя крайностями: жадностью и страхом. И, по крайней мере, из работ лауреата Нобелевской премии американца Роберта Шиллера все знают, насколько часто при этом финансовые рынки склонны к преувеличениям. Он назвал это явление «иррациональное изобилие», его можно наблюдать не только на фондовых рынках, но также в кредитных циклах и экономике.

В течение двух недель плохие новости из Китая держат биржи мира в напряжении. Не только масштаб потери курса выходит за рамки обычного, даже если он не является уникальным в истории. Также быстро упал Dax ниже 11.500, 11.000, 10.500, а в понедельник – ниже 10.000 пунктов. Ежегодные доходы исчезли. Инвестиционный банк JPMorgan пишет, что настроение на фондовых рынках «почти подавляющее»: при продаже ни один инвестор не хочет оказаться последним.

Еще более тревожной является возможность того, что биржи в этом случае могут быть только предвестниками перемен, которые могут иметь крайне неприятные последствия для бизнес-модели немецкой экспортной индустрии: Если Китай не сможет выполнять в обычной степени свою роль быстро растущей страны-покупателя немецких автомобилей, техники и других высококачественных экспортных товаров, тогда для Германии речь будет идти о гораздо большем, чем просто взлетах и падениях цен на акции.

Рынки преувеличивают?

Поэтому возникают два вопроса: преувеличивают ли рынки свою реакцию на события в Китае? И, если нет: удастся ли Китаю самостоятельно преодолеть трудности, или, возможно, рано или поздно понадобится вмешательство крупнейших центральных банков мира, чтобы предотвратить вероятный ущерб развитию мировой экономики?

Первые биржевые маклеры в любом случае говорят о том, что немецкие акции уже «перепроданы». Другие говорят, что сейчас они переживают момент временной «корректировки», никакого поворота на медвежьем рынке – то есть, сейчас не предвидится никакого спада. Главный экономист швейцарского банка UBS Андреас Хёферт, в любом случае убежден, что внезапное падение курса – это «скорее, преувеличение рынков». Но доказать это не получится; до сих пор реальность день за днем перечеркивала все успокоительные слова банков.

Одно можно сказать наверняка: на сегодняшний день, можно отметить, что Китай прилагает большие усилия, но успех, по крайней мере, на фондовых рынках еще не виден. Поэтому, сейчас Китай позволяет пенсионным фондам страны, вкладывать свои деньги частично также на фондовом рынке, а не только в государственные облигации и банковские депозиты. В Институте мировой экономики полагают, что это может ощутимо поддержать фондовые рынки, так как средства на сумму почти сто миллиардов долларов в настоящее время теоретически будут доступны для инвестиций в акции.

Центральные банки исчерпали свои ресурсы

Возникает вопрос: будут ли пенсионные фонды, которые управляют деньгами для выхода работников на пенсию, действительно заинтересованы в том, чтобы инвестировать на фондовом рынке в такой ситуации. Мировые экономисты указывают на то, что пострадавшие фонды относятся к учреждениям местных органов власти – и, следовательно, здесь возможно политическое влияние.

В качестве следующего шага китайский центральный банк хочет снизить минимальный уровень резервов, который должны иметь банки. Идея заключается в следующем: Если банки должны будут вносить меньше резервов в центральный банк для своего бизнеса, это может стимулировать кредитование. Но это что угодно, кроме автоматизма. Здесь также возникает вопрос: готовы ли банки, ввиду большой неопределенности в отношении состояния китайской экономики, так быстро выделить компаниям больше кредитов.

Наблюдатели на мировых фондовых рынках вспоминают о 2011, потому что фондовые индексы во Франкфурте и Лондоне показали наибольшие двухнедельные потери с того времени. Причины слабости фондовых рынков в то время отличались от сегодняшних; однако, примечательно, что тогда крупные центральные банки согласованно предприняли ответные меры. Возможна ли снова подобная дискуссия?

Экономист из Манхайма Клеменс Фюст по праву предостерегает от преждевременного вмешательства Европейского центрального банка (ЕЦБ) или Федеральной резервной системы США. Во-первых, спад на фондовом рынке в Китае похож на явную, давно назревшую коррекцию большой прибыли этого года. Во-вторых, мировая экономика находится в ситуации, в которой центральные банки в значительной степени исчерпали свои ресурсы. Процентные ставки близки к нулю, и ЕЦБ покупает государственные облигации уже на миллиарды. Что здесь можно сделать? В лучшем случае, ФРС может отложить повышение ставок. Можно себе представить, что, по крайней мере, так называемым голубям среди американских банкиров, то есть центральных скептиков в отношении более высоких процентных ставок, Китай придется кстати.