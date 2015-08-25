"Ощадбанк" сообщил о фальшивых исках от его имени в Крыму

Государственный «Ощадбанк» 25 августа направил в Генеральную прокуратуру Украины заявление с требованием проведения расследования факта подачи от имени банка в так называемый арбитражный суд Крыма нескольких фальшивых исковых заявлений по взысканию задолженности с корпоративных должников банка, говорится в официальном заявлении банка

«Эти иски были поданы на основании сфальсифицированных требований. Название и идентификация «Ощадбанка» были неправомерно и коварно использованы без всякого ведома, согласия или предоставленных руководством «Ощадбанка» полномочий», - говорится в заявлении.

Банк отметил, что ответчики по фальшивым искам являются должниками «Ощадбанка» и банк начал юридические процессы по взысканию просроченной задолженности с этих должников в украинских судах в декабре 2014 года и уже получил законные и обоснованные решения в свою пользу.

«Мы активно готовимся к международному арбитражу и в ходе подготовки узнаем о новых поразительных фактах. Учитывая уничтожение Российской Федерацией инвестиций «Ощадбанка» в Автономной Республике Крым, мы считаем, что фальшивые иски, которые сейчас подаются в крымские суды от имени «Ощадбанка», очевидно имеют целью лишить нас права на взыскание кредитной задолженности с разных субъектов бизнеса в Автономной Республике Крым», ¬- цитируются в сообщении слова главы правления «Ощадбанка» Андрея Пышного.

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Как сообщал УНИАН, государственный «Ощадбанк» подал иск в отношении Российской Федерации о возмещении потерь на общую сумму порядка 15 млрд грн, понесенных в результате незаконной аннексии Крыма.