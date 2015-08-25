Гривня закрыла межбанк на уровне 22,65 за доллар

Во вторник, 25 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,55/22,65 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,8490/25,9610 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3280/0,3300 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,6234 грн/долл., к этому часу было заключено 513 сделок на сумму 314,90 млн долл.