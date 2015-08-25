Нацбанк резко опустил официальный курс гривни: 26 за евро и 22,6 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2262.3411 (25 августа – 2209.5544)

100 EUR – 2603.0497 (25 августа – 2492.5983)

10 RUR – 3.2344 (25 августа – 3.2435)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,55/22,65 грн/долл

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,8490/25,9610 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3280/0,3300 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,6234 грн/долл., к этому часу было заключено 513 сделок на сумму 314,90 млн долл.